Das globale Fintech-Unternehmen Airwallex erfüllt Kundenbedürfnisse schneller mit GitLab
Alle Kundenstorys durchsuchen
AirwallexMehr erfahren Ally Financial
Ally Financial reduziert Pipeline-Ausfälle und erleichtert Sicherheitsscans mit GitLabMehr erfahren
Anchormen und GitLab Erfolgsgeschichte aus EU
Wie Anchormen mit GitLab CI/CD Entwicklung und Innovation vorantreibtMehr erfahren
Bendigo and Adelaide Bank
Wie GitLab DevOps bei der Bendigo und Adelaide Bank beschleunigtMehr erfahren
Barclays PLC
Barclays setzt auf GitLab, um Innovation im großen Maßstab zu beschleunigenMehr erfahren
British Geological Survey und GitLab: Erfolgsgeschichte
Wie der British Geological Survey seinen Software-Lebenszyklus modernisiert hatMehr erfahren
Bitpanda
Bitpanda setzt auf GitLab, um das dynamische Wachstum seiner DevOps-Funktion zu unterstützenMehr erfahren
CACI
CACI nutzt GitLab, um die Bereitstellung von Technologien für Kund(inn)en des öffentlichen Sektors zu verbessernMehr erfahren
CARFAX
CARFAX verbessert die Sicherheit, verringert das Pipeline-Management und senkt die Kosten mit GitLabMehr erfahren
Carrefour
Wie Carrefour die Time-to-Market mit GitLab halbiert hatMehr erfahren
CERN
Mit Hilfe von GitLab vertieft das CERN unser Verständnis des UniversumsMehr erfahren
Chefkoch
Chefkoch verbessert Projekttransparenz und Deployment-Geschwindigkeit mit GitLabMehr erfahren
Connect-i
Connect-i beschleunigt mithilfe von GitLab seine Entwicklung um 40 % und verbessert seine SicherheitMehr erfahren
Conversica
Conversica ist mit Hilfe von GitLab Ultimate führend in KI-InnovationenMehr erfahren
Crédit Agricole: Case Study und GitLab-Erfolgsgeschichte
Wie die Crédit Agricole CIB ihren globalen Workflow mit GitLab neu gestaltet hatMehr erfahren
Cube
Das europäische Technologieunternehmen Cube treibt mit GitLab Duo sichere Software mit KI voranMehr erfahren
Curve und GitLab Erfolgsgeschichte
Fintech-Innovator Curve setzt auf die GitLab-PlattformMehr erfahren
Deutsche Bahn AG und GitLab Erfolgsgeschichte
Die Deutsche Bahn entwickelt mit GitLab die DB-Navigator-App für Millionen von KundenMehr erfahren
Deutsche Telekom
Die Deutsche Telekom bringt die DevSecOps-Transformation mit GitLab Ultimate voranMehr erfahren
Dublin City University und GitLab Erfolgsgeschichte
Wie die Dublin City University Studierende mit GitLab auf die IT-Branche vorbereitetMehr erfahren
Dunelm
Dunelm "verschiebt die Sicherheit nach links": Wie der britische Händler Security priorisiertMehr erfahren
Ericsson
Ericsson halbiert Deployment-Zeit mit GitLab und liefert schnellen Mehrwert für OSS/BSS-KundenMehr erfahren
EveryMatrix und GitLab B2B-Erfolgsgeschichte aus der EU
Wie EveryMatrix mit GitLab DevOps-Prozesse und Open-Source-Innovation vorantreibtMehr erfahren
Fanatics
GitLab bietet Fanatics die gesuchte CI-StabilitätMehr erfahren
FullSave
FullSave nutzt GitLab, um die DevOps-Toolchain zu verringern und Bereitstellungen um ein Vielfaches zu erhöhenMehr erfahren
Glympse
Glympse vereinfacht das Teilen von Geo-StandortenMehr erfahren
Goldman Sachs
Goldman Sachs verbessert sich von einem Build alle zwei Wochen auf über eintausend pro TagMehr erfahren
HackerOne
HackerOne erreicht 5 x schnellere Implementierungen dank der integrierten Sicherheit von GitLabMehr erfahren
Hemmersbach
Wie Hemmersbach eine 60-fach schnellere Build-Geschwindigkeit erreicht hatMehr erfahren
Heriot Watt University
Wie GitLab das Informatikstudium automatisiert und Codequalität verbessertMehr erfahren
Hilti
Wie CI/CD und robuste Sicherheitsscans den SDLC von Hilti beschleunigenMehr erfahren
Intuitive Machines
Intuitive Machines ermöglicht mit GitLab eine historische MondlandungMehr erfahren
Inventx und GitLab Erfolgsgeschichte aus der Schweiz
Inventx AG beschleunigt Deployments von 2 Tagen auf 5 Minuten – dank GitLabMehr erfahren
Iron Mountain
Iron Mountain treibt die DevOps-Entwicklung mit GitLab Ultimate voranMehr erfahren
Keytrade Bank und GitLab Erfolgsgeschichte
Keytrade Bank zentralisiert sein Tooling rund um GitLabMehr erfahren
Erfolgsgeschichte: Kiwi und GitLab Case Study aus der EU
Wie Kiwi.com seinen Workflow mit GitLab und Docker grundlegend erneuert hatMehr erfahren
Lockheed Martin
Lockheed Martin spart mit GitLab Zeit, Geld und technische RessourcenMehr erfahren
McKenzie Intelligence Services
Von Monaten auf wenige Tage beschleunigt: MIS bietet mit GitLab schnellere Hilfe für KatastrophenopferMehr erfahren
Moneyfarm
Moneyfarm stellt durch die Verwendung von GitLab schneller und mit weniger Tools bereitMehr erfahren
Nebulaworks
Nebulaworks ersetzt 3 Tools durch GitLab und steigert die Geschwindigkeit und Agilität seiner Kund(inn)enMehr erfahren
Nvidia
Wie GitLab Geo die Innovation von NVIDIA unterstütztMehr erfahren
Paessler GitLab Case Study: 120-fach schnellere QA
Paessler AG wechselte zu GitLab und steigerte die Release-Frequenz um das VierfacheMehr erfahren
Paessler PRTG
Wie Paessler mit GitLab Premium bis zu 50 Deployments pro Tag erreichtMehr erfahren
Radio France
Radio France stellt dank GitLab CI/CD fünfmal schneller bereitMehr erfahren
Remote
Wie Remote 100 % seiner Deadlines mit Hilfe von GitLab einhältMehr erfahren
Siemens
So hat Siemens mit GitLab eine Open-Source-DevOps-Kultur geschaffenMehr erfahren
SURF
Wie SURF die Deployment-Geschwindigkeit um 1.400 % steigerteMehr erfahren
GitLab Erfolgsstory: SVA verbessert Workflows und Agilität
Wie SVA mit GitLab Agilität und Workflows verbessert hatMehr erfahren
Thales
Mit GitLab revolutioniert Thales das Inflight-Entertainment mit personalisierten ErlebnissenMehr erfahren
The Zebra
Wie The Zebra sichere Pipelines in Schwarz-Weiß erzielt hatMehr erfahren
University of Cambridge und GitLab: Elite-Uni Erfolgsgeschichte
Wie die Universität Cambridge mit GitLab den Weg für DevSecOps ebnetMehr erfahren
University of Surrey
Die University of Surrey erzielt mit GitLab Bestnoten in den Bereichen Zusammenarbeit und Workflow-ManagementMehr erfahren
Veepee Erfolgsgeschichte mit GitLab
Wie Veepee Deployments von 4 Tagen auf 4 Minuten beschleunigt hatMehr erfahren
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.