Mit GitLab kann sich The Zebra jetzt auf die kontinuierliche Bereitstellung konzentrieren, da Teams nach Belieben bereitstellen können, ohne auf andere Zeitpläne warten zu müssen. Alle Entwicklungsteams nehmen eine größere Rolle innerhalb des Bereitstellungsprozesses ein, da sie verstehen, wie die CI-Pipeline funktioniert, und sie damit arbeiten können. Und nicht nur das: Die Infrastruktur bildet nun keinen Engpass mehr für die Bereitstellung.

Der Workflow beginnt in der Regel mit einer Anfrage von der Marketingabteilung. Von dort aus wird es zu einem technischen Briefing, das in eine Reihe von Jira-Tickets aufgeteilt und dann dem entsprechenden Team zugewiesen wird. Als nächstes wird der Code generiert und gelangt in das GitLab-Repository. Anschließend verwendet das Team die GitLab-CI/CD-Pipeline, um den Code in der Entwicklungsumgebung bereitzustellen. Mittels Terraform wird Infrastructure as Code implementiert, um sicherzustellen, dass Konfigurationsänderungen während des gesamten Test- und Bereitstellungsprozesses beibehalten werden.

Teams verwenden Amazon EKS mit RDS. Das Routing des Datenverkehrs erfolgt zunächst über Cloudflare und anschließend über den internen elastischen Lastausgleich. Wenn Entwickler(innen) Dienste von The Zebra mit externen Diensten von Drittanbietern verbinden müssen, nutzen sie Amazon Virtual Private Cloud. „Wir möchten keine Systeme, die wie eine Blackbox agieren, von der niemand weiß, wie sie funktioniert. Wir lösen uns langsam davon“, sagte Bereczki.

GitLab hat funktionsübergreifende Beziehungen zwischen den Entwicklungsteams ermöglicht, da sie jetzt bis in die Produktion Eigentümer ihres Codes bleiben. Entwickler(innen) können jeden Schritt der Bereitstellung nachvollziehen, alle Probleme lösen und Änderungen vornehmen, ohne sich Gedanken über die Unterbrechung anderer Phasen des Workflows machen zu müssen.

GitLab SAST und DAST erleichtert die Einhaltung der SOC2-Typ-1-Zertifizierung. Aktuell befinden sich die Teams mitten in der SOC2-Typ-2-Zertifizierung. Das Unternehmen hat auch zusätzliche Tests und Sicherheitsmaßnahmen bereitgestellt, um das Risiko zu senken. „Die größte Auswirkung ist, dass wir eine ganze Reihe von Schwachstellen entdeckt haben, von denen wir nicht einmal wussten, dass sie existieren, und mit denen wir uns derzeit befassen. Wir beheben diese Probleme“, erklärte Bereczki. In vier Projekten wurden bisher alle identifizierten Criticals und Highs eliminiert. „Das Schöne daran ist, dass wir, da es jetzt Teil der Pipeline ist, nicht mehr hinterherhinken, wenn wir einen Penetrationstest planen oder wenn wir vierteljährliche oder halbjährliche Tests durchführen“, fügte Bereczki hinzu.