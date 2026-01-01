SVA hat über 500 aktive GitLab-Nutzende. Jeder Systemingenieur ist nun mit den anderen in einer Open-Source-Umgebung vernetzt. Die Teams nutzen GitLab sowohl als Versionskontrollsystem als auch für die Testautomatisierung. „Wir versuchen, alles öffentlich zu machen oder zumindest das meiste. Wir versuchen, alle Systemingenieure miteinander zu verbinden – wie in einer Open-Source-Community", erklärt Stefan Gärtner, Head of Competence Center CICD bei SVA.

Systemingenieure nutzen GitLab CI für den Großteil ihrer Reports und Projekte. Darüber hinaus wird GitLab in Bereichen eingesetzt, die das Team ursprünglich nicht erwartet hatte. „Wir nutzen es nicht nur als Versionskontrollsystem. Ich sehe es als Vorteil von GitLab, dass wir jetzt deutlich mehr Testautomatisierung betreiben als zuvor", ergänzt Gärtner.

Als Beratungsunternehmen muss SVA sich flexibel an Kundenumgebungen anpassen. Durch die interne Einführung von GitLab haben die Berater ein tieferes Verständnis dafür gewonnen, wie ihre Kunden arbeiten. „Deshalb haben wir GitLab auch intern eingeführt – nicht nur für den eigentlichen Verwendungszweck, sondern auch als Lernkurve für unsere Mitarbeitenden. Wenn sie zu einem Kunden kommen, der GitLab ebenfalls einsetzt, wissen sie sofort, was zu tun ist", ergänzt Mueck.

GitLab spiegelt die technische Unternehmensstruktur wider, und Teams arbeiten innerhalb spezifischer Projekte oder Repositories zusammen. Gruppenübergreifende Arbeit ist dank des hohen Maßes an Transparenz im Werkzeug einfach möglich. Mit einem zentralen Werkzeug läuft die Zusammenarbeit heute deutlich reibungsloser.