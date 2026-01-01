Möchtest du sehen, wie GitLab Ultimate dein Team unterstützen kann?
SVA suchte eine Plattform für zentrales Code-Management und einen verbesserten CI-Workflow.
Die Applikations- und Infrastruktur-Entwicklungsteams von SVA haben GitLab für internes und externes Source-Code-Management (SCM), DevOps sowie Continuous Integration und Delivery (CI/CD) eingeführt.
GitLab ist einfach zu bedienen. Unsere Systemingenieure waren sehr schnell eingearbeitet. Man muss nicht jede Funktion erklären. Es ist sehr intuitiv.
Die System Vertrieb Alexander GmbH (SVA) ist ein führendes Systemintegrationsunternehmen, das 1997 gegründet wurde. SVA verbindet hochwertige IT-Produkte mit Beratungs-Know-how für maßgeschneiderte Lösungen in allen Branchen. Das Unternehmen bietet Expertise in den Bereichen Rechenzentrumsinfrastruktur, IT-Plattformen, Virtualisierungstechnologien, Softwareentwicklung, Applikationen und Business Intelligence.
SVA ist in verschiedene Geschäftsbereiche unterteilt, die insgesamt neun eigenständige Bereiche umfassen. Ein Bereich fokussiert sich auf Agile IT und Softwareentwicklung – einschließlich DevOps und CI/CD.
Die Applikations- und Infrastruktur-Entwicklungsteams suchten nach einer Lösung, die ihren CI-Workflow verbessert und die Organisation sowie Verwaltung von Code erleichtert. SVA benötigte ein schnell zugängliches Werkzeug, um Zusammenarbeit und Code-Qualität für die Systemingenieure zu stärken.
SVA setzt Jira für Issues und Kanban-Boards im Workflow ein – beides bleibt weiterhin ein fester Bestandteil. Nach einer Analyse verschiedener Produkte erwies sich GitLab als beste Option für den konkreten Anwendungsfall. Da Jira und GitLab sich problemlos integrieren lassen, führte SVA die Community Edition von GitLab für die Field-Engineers ein.
Mehrere Systemingenieure bei SVA hatten bereits Erfahrung mit GitLab und waren mit den Funktionen vertraut. Viele SVA-Kunden nutzen GitLab ebenfalls, und die Ingenieure setzen es nun auch in Kundenumgebungen ein. Die Teams nutzen GitLab außerdem für das Deployment von Kubernetes-Clustern.
„Wenn ein Team sehen möchte, was ein anderes Team macht, oder Ansible-Playbooks oder Code-Snippets wiederverwenden möchte, ist das der zentrale Ort dafür. Hier kann Code auch weiterentwickelt und verbessert werden", erklärt Sarah Mueck, Head of Business Line Agile IT und Software Development bei SVA.
SVA hat über 500 aktive GitLab-Nutzende. Jeder Systemingenieur ist nun mit den anderen in einer Open-Source-Umgebung vernetzt. Die Teams nutzen GitLab sowohl als Versionskontrollsystem als auch für die Testautomatisierung. „Wir versuchen, alles öffentlich zu machen oder zumindest das meiste. Wir versuchen, alle Systemingenieure miteinander zu verbinden – wie in einer Open-Source-Community", erklärt Stefan Gärtner, Head of Competence Center CICD bei SVA.
Systemingenieure nutzen GitLab CI für den Großteil ihrer Reports und Projekte. Darüber hinaus wird GitLab in Bereichen eingesetzt, die das Team ursprünglich nicht erwartet hatte. „Wir nutzen es nicht nur als Versionskontrollsystem. Ich sehe es als Vorteil von GitLab, dass wir jetzt deutlich mehr Testautomatisierung betreiben als zuvor", ergänzt Gärtner.
Als Beratungsunternehmen muss SVA sich flexibel an Kundenumgebungen anpassen. Durch die interne Einführung von GitLab haben die Berater ein tieferes Verständnis dafür gewonnen, wie ihre Kunden arbeiten. „Deshalb haben wir GitLab auch intern eingeführt – nicht nur für den eigentlichen Verwendungszweck, sondern auch als Lernkurve für unsere Mitarbeitenden. Wenn sie zu einem Kunden kommen, der GitLab ebenfalls einsetzt, wissen sie sofort, was zu tun ist", ergänzt Mueck.
GitLab spiegelt die technische Unternehmensstruktur wider, und Teams arbeiten innerhalb spezifischer Projekte oder Repositories zusammen. Gruppenübergreifende Arbeit ist dank des hohen Maßes an Transparenz im Werkzeug einfach möglich. Mit einem zentralen Werkzeug läuft die Zusammenarbeit heute deutlich reibungsloser.
Alle Informationen und Personen, die an der Fallstudie beteiligt waren, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell.