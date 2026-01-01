SVA社には500人以上のアクティブなGitLabユーザーがいます。すべてのエンジニアがオープンソース環境で他のエンジニアと繋がっています。チームはGitLabをバージョン管理システムとして使用し、テスト自動化にも活用しています。「すべて、または大部分を公開するよう努めています。オープンソースコミュニティのように、すべてのシステムエンジニアを互いに接続しようとしています」と、SVAのCICD専門センター責任者のStefan Gärtner氏は述べています。

システムエンジニアは、ほとんどのレポートとプロジェクトで GitLab CIを使用しています。さらに、GitLabはチームが予想していなかった分野でも使用されています。「バージョン管理システムとしてだけでなく、以前よりもテスト自動化を多く行うようになったのは、GitLabの利点だと思います」とGärtner氏は付け加えました。

コンサルティング会社として、SVA社は顧客環境に適応できる必要があります。GitLabを社内で採用することで、コンサルタントは顧客の働き方をより深く理解できるようになりました。「そのため、GitLabを社内でも採用しました。その用途のためだけでなく、従業員が使用方法を学び、知識を身につけるための学習曲線としても活用しています。同じツールを使用している顧客のもとに行った際に、何をすべきかを理解できるようになります」とMueck氏は付け加えました。

GitLabは技術的な企業構造を反映しており、チームは特定のプロジェクトやリポジトリ内で連携しています。透明性のレベルが高いため、ツール内でグループ間の作業も簡単に行えます。一元化されたツールが導入されたことで、コラボレーションがより簡単になりました。