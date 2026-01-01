GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
SVA社は中央コード管理とワークフローCIを改善するプラットフォームを求めていました
SVA社のアプリケーション・インフラストラクチャ開発チームは、社内外のソースコード管理（SCM）、DevOps、継続的インテグレーション・デリバリー（CI/CD）にGitLabを採用しました。
GitLabは使いやすく、システムエンジニアのオンボーディングが非常に迅速でした。すべての機能を説明する必要がありません。とても直感的です。
System Vertrieb Alexander GmbH（以下SVA社）は、1997年に設立されたシステムインテグレーション業界のリーディングカンパニーです。ドイツを拠点とするSVA社は、あらゆる業界向けのカスタムソリューションに対して、高品質なIT製品とコンサルティングノウハウを組み合わせて提供しています。同社は、データセンターインフラストラクチャ、ITプラットフォーム、仮想化技術、ソフトウェア開発、一般的なアプリケーション、ビジネスインテリジェンスの専門知識を提供しています。
SVA社には複数の事業部門があり、すべてのベンダーとサービスは9つの異なる領域に分かれています。その中の一つの部門は、DevOpsとCI/CDを含むアジャイルITとソフトウェア開発に焦点を当てています。
アプリケーション・インフラストラクチャ開発チームは、CIワークフローを改善し、コードの整理と管理を支援するソリューションを求めていました。SVA社は、システムエンジニアのコラボレーションとコード品質を向上させるために、迅速にアクセス可能なツールを探していました。
SVA社はワークフローで課題管理とかんばんボードにJiraを使用しており、どちらも非常に有用であり続けています。チームは複数の製品を検討し、分析の結果、GitLabが特定のユースケースに最適な選択肢であることを発見しました。JiraとGitLabは簡単に統合できるため、SVA社はフィールドエンジニア向けにGitLabのCommunity Editionを採用しました。
複数のSVA社システムエンジニアがGitLabの使用経験を持ち、その機能に精通していました。多くのSVA顧客もGitLabを使用しており、エンジニアは現在、顧客環境にGitLabを実装しています。現在、チームはKubernetesクラスターのデプロイにもGitLabを使用しています。
「あるチームが他のチームの作業を確認したり、Ansibleプレイブックやコードスニペットなどを再利用したりしたい場合、これらを収集する中央拠点となります。また、コードを開発・改善する場所でもあります」と、SVA社のアジャイルIT・ソフトウェア開発事業部門責任者のSarah Mueck氏は述べています。
SVA社には500人以上のアクティブなGitLabユーザーがいます。すべてのエンジニアがオープンソース環境で他のエンジニアと繋がっています。チームはGitLabをバージョン管理システムとして使用し、テスト自動化にも活用しています。「すべて、または大部分を公開するよう努めています。オープンソースコミュニティのように、すべてのシステムエンジニアを互いに接続しようとしています」と、SVAのCICD専門センター責任者のStefan Gärtner氏は述べています。
システムエンジニアは、ほとんどのレポートとプロジェクトでGitLab CIを使用しています。さらに、GitLabはチームが予想していなかった分野でも使用されています。「バージョン管理システムとしてだけでなく、以前よりもテスト自動化を多く行うようになったのは、GitLabの利点だと思います」とGärtner氏は付け加えました。
コンサルティング会社として、SVA社は顧客環境に適応できる必要があります。GitLabを社内で採用することで、コンサルタントは顧客の働き方をより深く理解できるようになりました。「そのため、GitLabを社内でも採用しました。その用途のためだけでなく、従業員が使用方法を学び、知識を身につけるための学習曲線としても活用しています。同じツールを使用している顧客のもとに行った際に、何をすべきかを理解できるようになります」とMueck氏は付け加えました。
GitLabは技術的な企業構造を反映しており、チームは特定のプロジェクトやリポジトリ内で連携しています。透明性のレベルが高いため、ツール内でグループ間の作業も簡単に行えます。一元化されたツールが導入されたことで、コラボレーションがより簡単になりました。
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。