Cloud-native Anwendungen sind die Zukunft der Softwareentwicklung. In Containern verpackt, dynamisch verwaltet und Microservice-orientiert, ermöglichen Cloud Native Systeme eine schnellere Entwicklungsgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Stabilität des Betriebs.

GitLab ist eine einzige Anwendung mit allem, was du für End-to-End-Softwareentwicklung und -betrieb brauchst. Von der Ticket-Verfolgung und Quellcode-Verwaltung bis hin zu CI/CD und Monitoring – alles an einem Ort zu haben, vereinfacht die Komplexität der Toolchain und verkürzt die Zykluszeiten. Mit der eingebauten Container-Registry und der Kubernetes-Integration macht GitLab den Einstieg in die Containerisierung und die Cloud ⁠Native-Entwicklung so einfach wie nie zuvor und optimiert deine Entwicklungsprozesse für Cloud-Anwendungen.