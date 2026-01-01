La società fintech globale Airwallex soddisfa le esigenze dei clienti più velocemente con GitLab
Sfoglia tutte le testimonianze dei clienti
AirwallexScopri di più Ally Financial
Ally Financial riduce le interruzioni della pipeline e facilita l'analisi di sicurezza con GitLabScopri di più
Bendigo and Adelaide Bank
Scopri come GitLab aiuta Bendigo and Adelaide Bank ad accelerare il DevOpsScopri di più
CACI
CACI usa GitLab per migliorare la fornitura di tecnologia per i clienti del settore pubblicoScopri di più
CARFAX
CARFAX migliora la sicurezza e riduce la gestione della pipeline e i costi grazie a GitLabScopri di più
Carrefour
Carrefour dimezza il time-to-market con GitLabScopri di più
CERN
Il CERN migliora la comprensione dell'universo con l'aiuto di GitLabScopri di più
Connect-i
Connect-i ha accelerato lo sviluppo del 40 % e ha migliorato la sicurezza con GitLabScopri di più
Conversica
Conversica guida l'innovazione dell'IA con l'aiuto di GitLab UltimateScopri di più
Cube
La società tecnologica europea Cube gestisce un software sicuro con l'IA usando GitLab DuoScopri di più
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom trasforma il suo sistema DevSecOps con GitLab UltimateScopri di più
Dunelm
Dunelm adotta un approccio Shift Left: il leader degli articoli per la casa del Regno Unito si concentra sulla sicurezza fin dalle prime fasi dello sviluppo software, e passa al cloudScopri di più
Fanatics
GitLab offre a Fanatics la stabilità CI che stava cercandoScopri di più
FullSave
FullSave, impresa di telecomunicazioni francese, utilizza GitLab per ottimizzare la toolchain DevOps e moltiplicare drasticamente i deploymentScopri di più
Glympse
Glympse semplifica la condivisione delle informazioni di geolocalizzazioneScopri di più
Goldman Sachs
Goldman Sachs passa da una build ogni due settimane a oltre mille al giornoScopri di più
HackerOne
HackerOne quintuplica la velocità di deployment con la sicurezza integrata di GitLabScopri di più
Hilti
Scopri come la CI/CD, unita a un affidabile processo di analisi della sicurezza, ha accelerato il ciclo di distribuzione software di HiltiScopri di più
Intuitive Machines
Intuitive Machines effettua uno storico sbarco sulla Luna con GitLabScopri di più
Iron Mountain
Iron Mountain promuove l'evoluzione dei suoi processi DevOps con GitLab UltimateScopri di più
Lockheed Martin
GitLab aiuta Lockheed Martin a risparmiare tempo, denaro e risorse tecnologicheScopri di più
McKenzie Intelligence Services
Da mesi a giorni: MIS accelera l'aiuto alle vittime di catastrofi con GitLabScopri di più
Moneyfarm
Moneyfarm esegue il deployment molto più velocemente con meno strumenti grazie a GitLabScopri di più
Nebulaworks
In che modo Nebulaworks ha sostituito tre strumenti con GitLab e aumentato la velocità e l'agilità dei clientiScopri di più
Nvidia
In che modo GitLab Geo supporta l'innovazione di NVIDIAScopri di più
Remote
In che modo Remote rispetta il 100% delle scadenze con GitLabScopri di più
Siemens
La scelta di Siemens: costruire una cultura DevOps open-source con GitLabScopri di più
Thales
Grazie a GitLab, Thales rivoluziona l'intrattenimento in volo con esperienze personalizzateScopri di più
The Zebra
In che modo The Zebra è riuscita a realizzare pipeline sicure e prive di ambiguitàScopri di più
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Scopri cosa può fare il tuo team con la piattaforma di orchestrazione intelligente per DevSecOps.