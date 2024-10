Il team di sviluppo di Conversica usava TeamCity per la CI/CD, Quay.io per il registro delle immagini Docker e GitHub per il controllo del codice sorgente. Questo insieme di soluzioni creava un approccio disorganico, in cui gli strumenti erano in qualche modo consolidati attorno a GitHub, ma non abbastanza per creare un ambiente controllato. La situazione causava scontento tra gli sviluppatori, che faticavano ad accedere agli strumenti. "TeamCity ha una sorta di configurazione XML interna memorizzata in modo cervellotico e poco chiaro per gli sviluppatori", racconta Rob Fulwell, responsabile tecnico di Conversica. "L'accesso è possibile solo attraverso la UI, ma questa non è la modalità preferita dagli sviluppatori. A loro piace lavorare sui file di testo."

Il flusso di lavoro sconnesso risultava troppo lento per le esigenze aziendali. "I responsabili delle vendite e del marketing facevano pressioni per fornire le funzionalità più rapidamente", ricorda Fulwell. "In passato abbiamo dovuto concentrarci sulla distribuzione, cosa che forse ha causato l'accumulo di questo debito tecnico".

Il team perdeva sempre più tempo a risolvere gli errori della pipeline, invece di dedicarsi alla differenziazione dell'azienda. "Temevamo anche di non riuscire a implementare i requisiti futuri relativi a sicurezza e scansione delle licenze nei nostri sistemi", racconta Fulwell.