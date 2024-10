GitLab supporta efficacemente l'obiettivo di Dunelm di adottare un approccio "Shift Left" come parte della sua strategia DevSecOps. I team di Dunelm possono ora eseguire analisi più sofisticate con maggiore frequenza e automaticamente nelle pipeline di GitLab. Con l'analisi SAST/DAST, il rilevamento dei segreti, l'analisi delle dipendenze e altro ancora nelle fasi iniziali, le vulnerabilità della sicurezza vengono rilevate molto prima nel processo, e quindi risolte molto prima nel ciclo di sviluppo software. I vantaggi riguardano anche i clienti che usano l'e-commerce di Dunelm, perché gran parte delle operazioni di sicurezza sono svolte ben prima della distribuzione del software.

La piattaforma supporta anche più implementazioni attraverso l'automazione, senza ulteriori sforzi da parte di sviluppatori e amministratori. Nel frattempo, la piattaforma GitLab ha consentito una migliore collaborazione tra i team, supportando una vera e propria partership DevOps tra le diverse squadre. Il software fornisce visibilità sul lavoro nella pipeline, che risulta utile per la gestione complessiva delle operazioni e che permette di arrivare preparati agli audit del codice. Con GitLab Ultimate SaaS, Dunelm è riuscita a gestire una toolchain open-source con un comodo modello self-service. Le integrazioni plug-and-play di GitLab con strumenti di terze parti come Jira, Datadog, Terraform, Slack e altri permettono di non gestire più il lavoro "alla cieca".

"Cercavamo una piattaforma che ci permettesse di realizzare pipeline ottimizzate, in cui la sicurezza fosse integrata sin dall'inizio", afferma Parmar. "Volevamo quindi una piattaforma in linea con i nostri principi tecnologici: un ciclo di feedback rapido, un miglioramento continuo e la distribuzione rapida e sicura di software funzionante ai nostri clienti".

"L'interfaccia utente di GitLab è progettata e sviluppata per fornire una vista dello stack end-to-end. Per quanto riguarda la visibilità, i progetti sono più facili da vedere all'interno di GitLab. Riesco a controllare il lavoro molto più facilmente, ma se voglio posso comunque sporcarmi le mani e dare un'occhiata a quale codice viene prodotto. In generale, con GitLab stiamo rilasciando più software di qualità", aggiunge Parmar. Secondo Parmar, anche le roadmap tecnologiche pubblicate regolarmente da GitLab e il suo ciclo di rilascio mensile sono fattori importanti per assicurarsi che Dunelm rimanga all'avanguardia delle tecnologie.

GitLab ha anche dato all'azienda una marcia in più preziosa: la soddisfazione degli sviluppatori.

"Per noi è importante che GitLab faccia felici i team tecnici: è un aspetto che cerchiamo sempre di migliorare", racconta Parmar. "Usare buoni strumenti e buoni prodotti è sempre un vantaggio. Se ai tecnici piace usarli, lavoreranno con più piacere, in modo più intelligente ed efficiente".