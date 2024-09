Cube sta già pianificando come espandere l'uso dell'IA nei propri team e nell'intero ciclo di sviluppo.

"Vogliamo usare tutte le funzionalità di IA disponibili in GitLab Duo per sviluppare software sicuri più velocemente", afferma Booijink. "È importante per la nostra attività. Dobbiamo essere veloci ed efficienti per rimanere competitivi sul mercato. Ciò significa che dobbiamo usare funzionalità di IA, ad esempio i riepiloghi delle richieste di merge, le spiegazioni delle vulnerabilità e i riepiloghi dei ticket e delle richieste di merge nell'intero ciclo di sviluppo software. Ci piace il fatto che, con GitLab, tutto sia riunito in un unico sistema."

Booijink non vede l'ora che i suoi team inizino a usare funzionalità di IA incentrate sulla sicurezza, per rilevare e generare avvisi immediati sui potenziali rischi del codice prima ancora che entrino nelle richieste di merge. In futuro Booijink, che è entusiasta della roadmap di GitLab per le funzionalità self-hosted, intende anche usare l'IA per risolvere le vulnerabilità.

"Mi interessano molto i piani di espansione di GitLab con funzionalità self-hosted", ha dichiarato Booijink. "Vogliamo provare tutte le funzionalità non appena sono pronte, perché ci aiuteranno a risparmiare ancora più tempo e a diventare più efficienti.

Di pari passo con l'aumento delle funzionalità di IA, Booijink vuole incrementare anche il numero di dipendenti che usano GitLab Duo: spera che entro la fine del 2024 tutti i team DevSecOps usino l'IA, dal 60% del luglio dello stesso anno. In questo momento alcuni sviluppatori usano ancora Copilot, ma Booijink si aspetta che passeranno a GitLab Duo da soli, come già fatto dai loro colleghi, quando noteranno che questa piattaforma permette di usare l'IA non solo per semplici suggerimenti di codice.

"Sì, i suggerimenti sono utili, ma il lavoro del personale DevSecOps è molto più diversificato, non comprende solo la scrittura e il controllo del codice", aggiunge. "Vogliamo migliorare l'intero ciclo di sviluppo. Ed è qui che possiamo davvero aumentare l'efficienza. Questo sarà il motivo per cui tutti passeranno a GitLab Duo".