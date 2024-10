The Zebra usava GitHub come repository e Jenkins per i deployment. I team usano anche Terraform per il deployment su AWS. La quantità di plug-in Jenkins ha creato un'enorme mole di lavoro di gestione. Inoltre, la loro varietà ha causato varie vulnerabilità della sicurezza perché alcuni strumenti non erano più supportati o erano troppo fragili per essere aggiornati nell'ambiente di deployment.

"Il problema più grande era che stavamo usando Jenkins per eseguire i nostri deployment prima di GitLab. Abbiamo usato molti plug-in per questo. Il sistema era così fragile che nessuno voleva toccarlo", afferma Dan Bereczki, responsabile software senior. "Chiunque provasse a toccarlo lo danneggiava, e poi via di deployment per un'intera giornata per cercare di sistemare le cose o di mantenerle aggiornate."

I team volevano migliorare il processo di CI/CD esistente, ma ciò significava aggiungere plug-in a Jenkins, complicando ulteriormente il livello di manutenzione esistente. The Zebra aveva bisogno di una nuova soluzione che integrasse test e sicurezza, oltre a consentire il deployment su una varietà di piattaforme diverse.