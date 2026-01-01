I vantaggi in termini di governance si sono manifestati immediatamente. Le operazioni di analisi di sicurezza, in precedenza frammentate (SAST, DAST, scansione dei container, analisi delle dipendenze e rilevamento dei segreti) sono state integrate nelle funzionalità native di GitLab.

L'audit di conformità della licenza ha dimostrato il miglioramento in termini di efficienza. Ciò che prima richiedeva due giorni interi ora necessita di mezza giornata. Buitendag ha potuto aprire la pagina delle dipendenze di GitLab, scaricare l'elenco consolidato e individuare le modifiche rispetto all'anno precedente.

"Un processo che richiedeva letteralmente diversi giorni ora equivale a una procedura che rende disponibile una risposta in mezza giornata", spiega Buitendag. "Non solo questa nuova procedura è più veloce, ma ha anche migliorato la precisione e la visibilità".

La sicurezza è migliorata notevolmente. Le vulnerabilità vengono ora visualizzate direttamente nelle richieste di merge, consentendo ai team di valutarne l'impatto prima di integrare il codice. Anziché scoprire eventuali problemi solo dopo la consegna ai clienti del prodotto finale, i team possono valutare i rischi in anticipo e prendere decisioni informate sulle misure correttive da adottare.

"L'approccio Shift Left e la visibilità in anticipo sono due elementi di grande aiuto", osserva Ip. "Quando viene segnalata una vulnerabilità, possiamo esaminare la catena di dipendenza transitiva e chiederci innanzitutto se questa si trova in una parte della dipendenza che utilizziamo effettivamente. In caso contrario, possiamo valutare l'opzione più appropriata a seconda della natura della vulnerabilità. Potrebbe essere necessario eliminarla oppure correggerla quando sarà disponibile la patch, se il livello di rischio è basso e l'impatto è improbabile".

L'impatto sull'attività si è riflesso nella fiducia nella capacità di distribuzione. Gli ingegneri hanno potuto così impegnarsi a rispettare le timeline dei clienti, ben coscienti che eventuali problemi di sicurezza venissero alla luce durante lo sviluppo piuttosto che dopo la consegna. Gli audit delle licenze, che un tempo richiedevano due giorni interi, ora necessitano solo mezza giornata, riducendo così i costi generali della governance in tutto il team di ingegneri.

Infine, la dirigenza ha ottenuto la visibilità di cui aveva bisogno in materia di audit. Anziché ricorrere a diversi strumenti, il team è riuscito a generare report completi con informazioni su progetti, licenze, vulnerabilità e controllo dell'accesso.