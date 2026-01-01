A VTS utilizava o GitHub como sua plataforma principal de código-fonte, mas a complementava com um conjunto heterogêneo de seis ferramentas de terceiros para controle de versão, qualidade de código, análise de vulnerabilidades, CI/CD e gerenciamento de licenças. A qualidade do código exigia o uso do SonarQube. A análise de vulnerabilidades demandava ferramentas distintas. Era necessário usar outro serviço externo para os pipelines CI/CD. Essa configuração fragmentada aumentava a sobrecarga e criava um risco crescente de desvio de configuração entre os repositórios.

"Eu descreveria isso como algo incômodo, trabalhoso e propenso a falhas ocultas", explicou Jacques Buitendag, diretor de tecnologia. "As equipes usavam o GitHub, mas a plataforma nunca teve a proposta de ser uma solução completa. Quando precisávamos de análise da qualidade do código, era necessário recorrer a outra ferramenta, como o SonarQube. Para a análise de vulnerabilidades, usávamos soluções como o OWASP Dependency-Check. Como o foco do GitHub está nos repositórios, isso acabava abrindo espaço para inconsistências e desvios entre nossos pipelines."

Os requisitos de governança exigiam respostas claras: será que temos os processos certos? Estamos colocando isso em prática de forma consistente? Será que podemos provar isso? Com as ferramentas distribuídas entre diferentes fornecedores, reunir relatórios de auditoria passou a ser uma tarefa que levava vários dias.

A auditoria de conformidade de licenças revelou o problema. Todos os anos, a VTS verificava manualmente cada projeto, extraía as dependências, consolidava duplicidades e as comparava com as dos anos anteriores. Esse processo consumia dois dias inteiros de trabalho da equipe de engenharia.

A visibilidade da segurança enfrentava o mesmo problema. A VTS realizava verificações de segurança no nível dos repositórios, sem uma análise abrangente de toda a empresa. Como resultado, as vulnerabilidades só eram identificadas tardiamente — depois que as equipes já haviam assumido compromissos com marcos de entrega para os clientes —, o que dificultava avaliar os riscos e decidir se essas vulnerabilidades deveriam ser aceitas ou corrigidas.