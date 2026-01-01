VTS nutzte GitHub als primäre Quellcode-Plattform, ergänzt durch sechs weitere Drittanbieter-Werkzeuge für Quellcodeverwaltung, Code-Qualität, Schwachstellen-Scanning, CI/CD und Lizenzmanagement. Code-Qualität erforderte SonarQube, Schwachstellen-Scanning weitere separate Werkzeuge, CI/CD-Pipelines einen zusätzlichen externen Dienst. Dieses fragmentierte Setup erhöhte den Verwaltungsaufwand und schuf ein wachsendes Risiko von Konfigurationsabweichungen über Repositories hinweg.

„Ich würde es als lästig, umständlich und fehleranfällig beschreiben", erklärt Jacques Buitendag, Head of Technology. „Teams bekamen GitHub, aber GitHub war nie als Gesamtlösung konzipiert. Für Code-Qualität musste ein weiteres Werkzeug wie SonarQube integriert werden. Für das Schwachstellen-Scanning Tools wie OWASP Dependency-Check. Das ließ Raum für Abweichungen in den Pipelines."

Governance-Anforderungen verlangten klare Antworten: Haben wir die richtigen Prozesse? Führen wir sie konsistent aus? Können wir es nachweisen? Mit über mehrere Anbieter verteilten Werkzeugen wurde die Zusammenstellung von Audit-Berichten zu einer tagelangen Aufgabe.

Die Lizenz-Compliance-Prüfung machte das Problem deutlich: Jährlich prüfte VTS manuell jedes Projekt, extrahierte Abhängigkeiten, konsolidierte Duplikate und verglich sie mit dem Vorjahr. Dieser Prozess beanspruchte zwei volle Arbeitstage.

Sicherheitstransparenz litt unter denselben Einschränkungen. Scans erfolgten auf Repository-Ebene ohne organisationsweiten Überblick, sodass Schwachstellen spät auftauchten – nachdem Teams sich gegenüber Kunden bereits zu Lieferterminen verpflichtet hatten.