ガバナンスへの効果は、導入直後から現れました。以前は各ツールに分散していたSAST、DAST、コンテナスキャン、依存関係スキャン、シークレット検出が、GitLabのネイティブ機能として一元化されたのです。

その効果が最もわかりやすく表れたのが、ライセンスコンプライアンス監査です。以前は丸2日を要していた作業が、今では半日で完了します。Buitendag氏はGitLabの依存関係ビューにアクセスし、統合リストをダウンロードして前年からの変更を特定するだけで済むようになりました。

「文字通り、数日かかっていたプロセスが半日で完結するようになりました」とBuitendag氏は言います。「速くなっただけでなく、精度と可視性も格段に上がりました。」 セキュリティ面でも、変化は大きなものでした。脆弱性がマージリクエストに直接表示されるようになったことで、チームはコードがマージされる前に影響を評価できます。顧客への納品にコミットした後で問題を発見するのではなく、開発の段階でリスクを把握し、修正するかどうかを根拠を持って判断できるようになりました。

「シフトレフトして早期に可視性を得ることは、大きな助けになります」とIp氏は述べています。「脆弱性が報告された際、推移的な依存関係チェーンを確認し、実際に使用している部分に影響があるかどうかをすぐに判断できます。影響がなければ、脆弱性の性質に応じて対応方針を検討できます。リスクレベルが低く影響が起こりにくいと判断できれば、削除するか、パッチが出た時点で修正するかを選べます。」

こうした変化は、デリバリーの信頼性という形でビジネスにも波及しました。セキュリティ上の問題が納品後ではなく開発中に表面化することがわかっているため、エンジニアは自信を持って顧客のタイムラインにコミットできるようになりました。ライセンス監査の工数は半日に短縮され、チーム全体のガバナンスオーバーヘッドも大幅に削減されています。

リーダーシップ層にとっても、変化は明確です。複数のツールからデータをかき集める必要はなくなり、プロジェクト、ライセンス、脆弱性、アクセス制御を網羅した包括的なレポートをGitLabから直接生成できるようになりました。