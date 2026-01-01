Les avantages en matière de gouvernance ne se sont pas fait attendre. Auparavant dispersés, les scans de sécurité (SAST, DAST, analyse des conteneurs, analyse des dépendances, détection des secrets) ont été consolidés dans les fonctionnalités natives de GitLab. L'audit de conformité des licences logicielles a permis de mettre en évidence ce gain d'efficacité. Ce qui nécessitait auparavant deux journées entières ne prend désormais qu'une demi-journée. Jacques Buitendag s'est rendu sur la vue « Dépendances » de GitLab, a téléchargé la liste consolidée et identifié les changements par rapport à l'année précédente. « J'ai littéralement transformé un processus de plusieurs jours en une réponse au bout d'une demi-journée », explique-t-il. « Non seulement le processus était plus rapide, mais la précision et la visibilité étaient aussi nettement meilleures. » La sécurité s'est considérablement améliorée. Désormais, les vulnérabilités apparaissent directement dans les merge requests, permettant ainsi aux équipes d'évaluer leur impact avant le merge du code. Plutôt que de découvrir des problèmes après s'être engagées à respecter les livrables des clients, les équipes peuvent directement évaluer les risques et prendre des décisions éclairées quant aux mesures correctives à appliquer. « Contrôler la sécurité en amont et avoir une bonne visibilité dès le départ est un avantage considérable », a révélé Karen Ip. « Lorsqu'une vulnérabilité est signalée, nous pouvons examiner la chaîne de dépendances transitives et nous poser la question suivante : se trouve-t-elle dans une dépendance que nous utilisons réellement ? Sinon, nous pouvons envisager la solution la plus appropriée en fonction de la nature de la vulnérabilité ; par exemple : la supprimer ou la corriger dès la mise à disposition d'un correctif et à condition que le niveau de risque soit faible et son impact moindre. » L'impact sur l'activité s'est traduit par une confiance accrue dans les livraisons. Les ingénieurs pouvaient s'engager à respecter les délais fixés par les clients, en sachant que les problèmes de sécurité apparaîtraient en phase de développement plutôt qu'après la livraison. Les audits de licences, qui nécessitaient auparavant deux journées complètes de travail, ne durent désormais qu'une demi-journée, permettant ainsi de réduire les frais de gouvernance au sein de l'équipe d'ingénierie. La direction a pu bénéficier de la visibilité dont elle avait besoin en matière d'audit. Au lieu d'utiliser plusieurs outils différents, elle pouvait générer des rapports complets directement depuis GitLab, présentant les projets, les licences, les vulnérabilités et le contrôle d'accès.