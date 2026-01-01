Los beneficios en materia de gobernanza se hicieron evidentes de inmediato. Los análisis de seguridad que antes se realizaban de forma dispersa (SAST, DAST, análisis de contenedores, análisis de dependencias y detección de secretos) se consolidaron en las capacidades nativas de GitLab. La auditoría de cumplimiento de licencias puso de manifiesto la mejora en la eficiencia. Lo que antes requería dos días completos, ahora solo llevó medio día. Buitendag accedió a la vista de dependencias de GitLab, descargó la lista consolidada e identificó los cambios respecto del año anterior. «Literalmente, tomé un proceso que llevaba varios días y obtuve la respuesta en menos de medio día», explicó Buitendag. «No solo fue más rápido, sino que también mejoró la precisión y la visibilidad». La seguridad también mejoró de forma considerable. Ahora, las vulnerabilidades aparecen directamente en las solicitudes de fusión, lo que permite a los equipos evaluar el impacto antes de fusionar el código. En lugar de descubrir problemas después de comprometerse con entregables para clientes, los equipos pueden evaluar los riesgos desde el inicio y tomar decisiones fundamentadas sobre su corrección. «Adoptar un enfoque shift left y contar con visibilidad temprana es de gran ayuda», señaló Ip. «Cuando se detecta una vulnerabilidad, podemos revisar la cadena de dependencias transitivas y preguntarnos: ¿Está en una parte de la dependencia que realmente utilizamos? Si no es así, podemos considerar la opción más adecuada según la naturaleza de la vulnerabilidad; podría ser eliminarla o corregirla cuando haya un parche disponible si el nivel de riesgo es bajo y es poco probable que tenga impacto». El impacto en el negocio se reflejó en una mayor confianza al momento de realizar entregas. Los equipos de ingeniería podían comprometerse con los plazos acordados con los clientes sabiendo que los problemas de seguridad aparecerían durante el desarrollo y no después de haber asumido compromisos de entrega. Las auditorías de licencias, que antes consumían dos días completos, ahora se realizaban en medio día, reduciendo la carga de gobernanza en todo el equipo de ingeniería. El liderazgo obtuvo la visibilidad de auditoría que necesitaba. En lugar de recopilar datos de múltiples herramientas, podían generar informes completos directamente desde GitLab, mostrando proyectos, licencias, vulnerabilidades y control de acceso.