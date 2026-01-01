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Creación de plataformas para empresas de servicios públicos reguladas
Vector Technology Solutions (VTS) es una filial de Vector Group, el mayor distribuidor de electricidad y gas de Nueva Zelanda. VTS desarrolla una plataforma hiperescalable de administración de datos energéticos para proveedores de medición en Nueva Zelanda y Australia, que procesa datos en tiempo real de medidores inteligentes para empresas de servicios públicos y comercializadoras de energía. VTS cuenta con un equipo de unos 50 ingenieros que trabajan según un modelo DevOps y se encargan de todo el ciclo de vida, desde los requisitos hasta el soporte en producción. Para cumplir con las obligaciones de conformidad de marcos como ISO 27001 y SOC 2, VTS necesitaba un nivel de visibilidad y control que sus herramientas existentes tenían dificultades para proporcionar.
«En un entorno regulado, siempre necesitamos tener un plan que contemple el peor de los escenarios. Con el modelo autoalojado de GitLab, lo tenemos. El modelo autoalojado de GitLab nos brinda un control estricto sobre el acceso a la red».
VTS utilizaba GitHub como su principal plataforma de código fuente, pero la complementaba con un conjunto de seis herramientas de terceros para el control de código fuente, la calidad del código, el análisis de vulnerabilidades, CI/CD y la gestión de licencias. La calidad del código requería SonarQube. El análisis de vulnerabilidades requería herramientas independientes. Los pipelines de CI/CD requerían otro servicio externo. Esta configuración fragmentada aumentaba la sobrecarga operativa y generaba un riesgo creciente de desfases de la configuración entre repositorios. «La describiría como una experiencia molesta, engorrosa y propensa a generar brechas ocultas», explicó Jacques Buitendag, director de tecnología. «Los equipos recibían GitHub, pero GitHub nunca tuvo como objetivo ser una solución integral. Cuando necesitábamos controles de calidad del código, teníamos que incorporar otra herramienta, como SonarQube. Para el análisis de vulnerabilidades, necesitábamos herramientas como OWASP Dependency-Check. Dado que GitHub se centra en los repositorios, dejaba la puerta abierta a que surgieran desfases entre nuestros pipelines». Los requisitos de gobernanza exigían respuestas claras: ¿Contamos con los procesos adecuados? ¿Los ejecutamos de forma consistente? ¿Podemos demostrarlo? Con herramientas distribuidas entre distintos proveedores, preparar reportes de auditoría se convertía en una tarea que llevaba varios días. La auditoría de cumplimiento de licencias puso el problema en evidencia. Cada año, VTS revisaba manualmente cada proyecto, extraía las dependencias, consolidaba los duplicados y las comparaba con las de años anteriores. Este proceso consumía dos días completos de tiempo de ingeniería. La visibilidad de seguridad enfrentaba el mismo problema. VTS realizaba análisis a nivel de repositorio sin una revisión a nivel organizacional, por lo que las vulnerabilidades se detectaban tarde, después de que los equipos ya se hubieran comprometido con hitos acordados con clientes. Esto dificultaba evaluar el riesgo y decidir si aceptar o corregir las vulnerabilidades.
VTS eligió GitLab Ultimate con una implementación autogestionada por tres motivos: capacidades de gobernanza consolidadas, control de la infraestructura y una experiencia fluida para el equipo de desarrollo. GitLab proporcionó a VTS una vista unificada de todos los proyectos, consolidando la administración de vulnerabilidades, la conformidad de licencias y el análisis de seguridad. Los equipos obtuvieron un registro de auditoría claro y dejaron de necesitar la integración de herramientas independientes o la recopilación manual de datos para auditorías. El modelo autoalojado también resultó fundamental. VTS necesitaba estar preparado para los peores escenarios. Al ejecutar GitLab en la infraestructura de VTS, el equipo podía aislar sistemas, interrumpir las comunicaciones de red y demostrar límites claramente definidos a sus clientes durante un incidente de seguridad. «En un entorno regulado, siempre necesitamos tener un plan para el peor de los escenarios. Con el modelo autoalojado de GitLab, lo tenemos. GitLab autoalojado nos brinda un control estricto sobre el acceso a la red».
VTS completó la migración en tres meses, incluyendo la puesta en marcha de la infraestructura, la configuración de copias de respaldo y la migración de todos los repositorios y pipelines. Desde la perspectiva de ingeniería, la transición se diseñó para que fuera prácticamente imperceptible. GitLab ofrecía paridad de características con GitHub y el flujo de trabajo principal permaneció sin cambios: mismas ramas, solicitudes de fusión y proceso de revisión. Los equipos no necesitaron capacitación adicional. «La migración fue realmente fluida», señaló Karen Ip, directora de ingeniería. «Recibimos un gran apoyo del equipo de GitLab, que ayudó a nuestro personal técnico a abordar la configuración de la infraestructura con confianza».
Los beneficios en materia de gobernanza se hicieron evidentes de inmediato. Los análisis de seguridad que antes se realizaban de forma dispersa (SAST, DAST, análisis de contenedores, análisis de dependencias y detección de secretos) se consolidaron en las capacidades nativas de GitLab. La auditoría de cumplimiento de licencias puso de manifiesto la mejora en la eficiencia. Lo que antes requería dos días completos, ahora solo llevó medio día. Buitendag accedió a la vista de dependencias de GitLab, descargó la lista consolidada e identificó los cambios respecto del año anterior. «Literalmente, tomé un proceso que llevaba varios días y obtuve la respuesta en menos de medio día», explicó Buitendag. «No solo fue más rápido, sino que también mejoró la precisión y la visibilidad». La seguridad también mejoró de forma considerable. Ahora, las vulnerabilidades aparecen directamente en las solicitudes de fusión, lo que permite a los equipos evaluar el impacto antes de fusionar el código. En lugar de descubrir problemas después de comprometerse con entregables para clientes, los equipos pueden evaluar los riesgos desde el inicio y tomar decisiones fundamentadas sobre su corrección. «Adoptar un enfoque shift left y contar con visibilidad temprana es de gran ayuda», señaló Ip. «Cuando se detecta una vulnerabilidad, podemos revisar la cadena de dependencias transitivas y preguntarnos: ¿Está en una parte de la dependencia que realmente utilizamos? Si no es así, podemos considerar la opción más adecuada según la naturaleza de la vulnerabilidad; podría ser eliminarla o corregirla cuando haya un parche disponible si el nivel de riesgo es bajo y es poco probable que tenga impacto». El impacto en el negocio se reflejó en una mayor confianza al momento de realizar entregas. Los equipos de ingeniería podían comprometerse con los plazos acordados con los clientes sabiendo que los problemas de seguridad aparecerían durante el desarrollo y no después de haber asumido compromisos de entrega. Las auditorías de licencias, que antes consumían dos días completos, ahora se realizaban en medio día, reduciendo la carga de gobernanza en todo el equipo de ingeniería. El liderazgo obtuvo la visibilidad de auditoría que necesitaba. En lugar de recopilar datos de múltiples herramientas, podían generar informes completos directamente desde GitLab, mostrando proyectos, licencias, vulnerabilidades y control de acceso.
Las funcionalidades de gobernanza y el modelo de implementación autoalojado permiten a VTS competir en el mercado de los Estados Unidos al cumplir con los requisitos de ciberseguridad de las empresas de servicios públicos de ese país, incluyendo una documentación sólida de seguridad, respuesta a incidentes y controles de gobernanza de datos. Con la gobernanza consolidada y el control de infraestructura de GitLab, VTS puede fortalecer aún más su capacidad para demostrar la postura de seguridad requerida en mercados regulados. Cuando los clientes potenciales preguntan sobre planificación de escenarios críticos o capacidades de aislamiento de datos, el equipo puede apoyarse en las capacidades de GitLab y hacer referencia a su habilidad para aislar físicamente sistemas, interrumpir comunicaciones de red y mantener límites de seguridad claramente definidos. Para un equipo de ingeniería que construye infraestructura crítica en el sector energético, la consolidación no se trataba solo de ahorro de costos, sino de reducir la sobrecarga operativa, mejorar la visibilidad de la gobernanza y permitir que el equipo se enfocara en desarrollar capacidades innovadoras de gestión energética en lugar de administrar la proliferación de herramientas. Esta preparación del mercado es crítica mientras VTS continúa expandiéndose más allá de Nueva Zelanda y Australia hacia oportunidades en el sector de servicios públicos de los Estados Unidos.
VTS considera la migración inicial como la fase uno. El equipo planea utilizar GitLab para levantar automáticamente entornos temporales, ejecutar conjuntos completos de pruebas y validar cambios antes de realizar fusiones, proporcionando indicadores automatizados cuando algo no funciona correctamente. VTS prevé que la segunda fase de la migración reducirá el tiempo de compilación hasta en un 50% gracias a la flexibilidad de configuración que ofrece GitLab en toda su arquitectura de pipeline. «Estamos estudiando cómo GitLab puede ayudarnos aún más a mejorar y optimizar nuestro proceso del ciclo del desarrollo de software», explicó Ip. « GitLab permite automatizar procesos, realizar pruebas en entornos temporales y validar los cambios antes de integrarlos de nuevo en el código principal; eso es realmente importante».
Toda la información y las personas involucradas en el estudio de caso son precisas en el momento de la publicación.