Glympse è in procinto di ottenere la certificazione di conformità SOC 2 di tipo II, grazie anche al contributo di GitLab. Poiché ha sottoscritto il piano Gold, Glympse può sfruttare pipeline di CI integrate e indipendenti dal linguaggio. In questo modo, l'azienda può rispondere tempestivamente al feedback del revisore in merito alla conformità di più di cinquanta repository e sviluppare un pacchetto di sicurezza completo per l'integrazione delle modifiche al codice nel proprio ambiente.

Secondo l'opinione di uno dei revisori più esperti, poter contare su uno strumento di verifica della qualità del codice, unito a SAST, analisi dei container e pipeline completamente automatizzate in GitLab, è quasi preferibile a un processo di revisione manuale. "Fondamentalmente, volevamo mantenere il processo di revisione manuale perché fa parte della nostra prassi. Al tempo stesso, l'idea di non dover assegnare compiti di revisione a un altro sviluppatore era particolarmente suggestiva. I job di sicurezza in atto stanno catturando le vulnerabilità dalla migrazione alla produzione in tutto il prodotto", spiega Zaq Wiedmann, capo ingegnere del software.

Secondo quanto riportato da Wiedmann, il revisore ha inoltre affermato che Glympse era riuscita a risolvere i ticket di sicurezza più velocemente di qualsiasi altra azienda con cui aveva lavorato nei precedenti venti anni di carriera. In sole due settimane, Glympse è riuscita a implementare job di sicurezza in tutti i propri repository utilizzando i modelli di CI di GitLab e gli script di deployment preesistenti basati su Docker.