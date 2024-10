L'uso di una piattaforma DevSecOps end-to-end è un grande vantaggio per Airwallex, perché consente una collaborazione più fluida tra i team, che a sua volta aumenta la velocità di consegna e riduce i costi.

L'accelerazione dello sviluppo e del deployment è possibile in parte grazie alle funzionalità di automazione dei test integrate in GitLab. Queste in genere riducono di 30-40 minuti le attività dei team di sviluppo e depoloyment, come spiega Cathy He, responsabile tecnica di Airwallex. Moltiplicando la cifra per centinaia di tecnici e progetti, il tempo risparmiato è significativo.

"Per la nostra azienda è importante avere GitLab", spiega He. "Quando possiamo dire a un cliente che riusciamo consegnare il software più velocemente della concorrenza, è molto più probabile che scelga noi. Il time-to-market è fondamentale per le vendite e rende i nostri clienti più felici".