Moneyfarm aveva una piattaforma di distribuzione continua esistente, Concourse CD, e tutto era in esecuzione su Amazon Web Services (AWS). La soluzione Concourse funzionava, ma richiedeva un'enorme quantità di tempo e attenzione per mantenerla operativa. Quasi altrettanto frustrante era il fatto che "AWS ci stava costando un bel po' di soldi", come racconta Nicholas Faulkner, direttore tecnico. Concourse era una soluzione self-hosted, ma secondo Faulkner: "Era molto instabile. Ci sono volute tante persone che lavorassero a tempo pieno per gestirlo e non eravamo interessati a investirci (così tanto tempo)".

La natura complessa della piattaforma di CD di Moneyfarm ha creato anche un altro problema: non c'era possibilità di self-service. Le parti interessate hanno iniziato a trattare il team della piattaforma come se fossero fornitori di servizi esterni, una situazione che semplicemente non avrebbe funzionato nel lungo periodo.

E, infine, Moneyfarm aveva solo bisogno di una soluzione che aiutasse il suo "team non così grande", piuttosto che ostacolarlo. "Per noi il vantaggio di (passare a) una soluzione Software as a Service è permettere ai nostri team di dedicarsi a ciò che conta davvero", afferma Blanco.