Per MIS, la capacità di collaborare in modo rapido ed efficace è fondamentale per monitorare i disastri e fornire dati critici agli assicuratori. Prima di adottare un'applicazione singola, persino il loro piccolo team faticava a lavorare in modo coeso: il mix di strumenti creava barriere tra gli analisti che monitoravano i danni causati dalle tempeste, gli sviluppatori che realizzavano strumenti di raccolta dei dati e i team che interagivano direttamente con le compagnie assicurative.

Oggi, con una piattaforma unificata, MIS ha notato un netto aumento della collaborazione, con conseguenze dirette sulle sue capacità di risposta alle catastrofi. Il lavoro di squadra è migliorato non solo nel team di DevSecOps, ma anche tra sviluppatori e altri team, come quelli di prodotto, assistenza clienti e soluzioni client, che a volte scrivono script o query SQL semplici in GitLab. Ora tutti possono implementare rapidamente i cambiamenti, per aiutare la popolazione più velocemente.

"A volte iniziano a scrivere alcuni script, ma poi si bloccano. Ma dato che sono tutti sulla stessa piattaforma, possono taggare facilmente qualcuno per ricevere aiuto", racconta Nita. "Gli ingegneri possono vedere l'ultima richiesta di commit o merge e sistemare il problema. Questo tipo di collaborazione consente un grande risparmio di tempo per tutti e, in definitiva, rende tutto più semplice".