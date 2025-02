McKenzie Intelligence Services wurde 2011 in London gegründet und beschäftigt 27 Mitarbeitende. Die Analyst(inn)en des Unternehmens wurden in der NATO und im Militär ausgebildet und bieten detaillierte Einschätzungen von Hurrikanen, Waldbränden, Tornados, Erdbeben und anderen Katastrophen und überwachen Situationen in allen Teilen der Welt, von der Ukraine bis in den Jemen.

Mit seiner Global Events Observer Platform (GEO), die mithilfe der DevSecOps-Plattform von GitLab entwickelt wurde, führt das Unternehmen weltweit Risiko- und Schadensbeurteilungen durch. Mit GEO gibt MIS Auskünfte über potenzielle Risiken und spricht datengestützte Empfehlungen aus, die Versicherungsunternehmen dabei helfen, Versicherungsansprüche und Reaktionen auf Katastrophen schneller abzuwickeln. Doch GEO beschränkt sich nicht nur auf Naturkatastrophen – Regierungsbehörden und multinationale Unternehmen verlassen sich ebenfalls auf GEO, um sich entwickelnde geopolitische Situationen einzuordnen.