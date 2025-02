Esta impresionante aceleración en la respuesta ante desastres no solo benefició a los clientes de MIS, sino que también transformó la forma en que trabajan sus propios equipos. Antes de adoptar GitLab, MIS había utilizado una combinación ineficiente de cinco herramientas de DevOps diferentes que provocaron una incorporación difícil, flujos de trabajo fragmentados, la necesidad de contar con una variedad de equipos de asistencia, procesos de implementación lentos y problemas para mantener la colaboración entre equipos distribuidos. Al eliminar esa cadena de herramientas con una plataforma única e integral, la organización no solo facilitó el trabajo de su equipo, sino que también pudo llevar a cabo lanzamientos cada dos semanas, en lugar de hacerlo de manera trimestral o incluso con menos frecuencia. Esto les permite cumplir las solicitudes de los clientes con mayor facilidad, en particular las que se estipulan como parte de sus contratos.

«Con la cadena de herramientas que teníamos antes, creo que mucha gente estaba un poco confundida sobre dónde se estaban haciendo las cosas y si los proyectos estaban listos o no. Esto afectó nuestro cronograma de entregas», comenta Nita. «Como resultado, se generaba muy poco valor con la tecnología y tardamos en responder a las solicitudes de los clientes. Era una carga para la empresa. Pero ya no tenemos ese problema».

Reducir esa cadena de herramientas y trabajar en una sola plataforma es mucho más importante para una pequeña empresa que intenta realizar mucho trabajo con menos recursos. «Eso es completamente cierto», agrega Nita. «La dificultad era que la mayor parte del tiempo de un desarrollador se dedicaba a integrar y conectar una herramienta dispar con otra; y, si había un problema, averiguar qué herramienta lo estaba causando. Por otro lado, cuando se usa una sola plataforma, todo ya está conectado e integrado por diseño. Nuestro equipo de desarrollo consta solo de siete personas, es decir, el 20 % de nuestra empresa. Somos un equipo pequeño con un presupuesto pequeño. Necesitamos una ventaja que nos permita funcionar como un equipo mucho más grande».

Para acelerar y facilitar aún más esas implementaciones, Nita afirma que considerará adoptar GitLab Duo, un conjunto de funcionalidades con tecnología de IA que ayudan a lo largo de todo el ciclo de desarrollo de software.