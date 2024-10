Trattandosi di una piattaforma centralizzata in grado di favorire la collaborazione, GitLab elimina i silo di informazioni, contribuendo in tal modo a far progredire l'azienda. Il team può contare su un flusso di lavoro semplificato: ticket strettamente collegati al codice, visibilità end-to-end, CI integrata in modo ottimale e nessuna commutazione di contesto fra gli strumenti.

Nebulaworks ha sostituito completamente il suo stack Git autogestito con GitLab. "Ci siamo spinti al punto di definire tutte le nostre risorse (repository, gruppi, autorizzazioni e non solo) su GitLab utilizzando Terraform. In questo modo, GitLab viene aggiornato proprio come qualsiasi altro segmento di codice: invio di una RM, la conseguente applicazione e il successivo merge", afferma Hernandez. "È fantastico che anche i neoassunti siano in grado di aggiungere le proprie autorizzazioni sin dal primo giorno tramite una RM. È proprio la soluzione ideale. Non c'è altro modo per apportare modifiche all'interno del nostro gruppo."

Nebulaworks ha scelto il piano Gold di GitLab, perché le funzionalità SaaS in abbonamento hanno permesso al team di spegnere alcune macchine on-premise e ottenere i vantaggi di un'applicazione in hosting. GitLab fornisce la tecnologia necessaria per eseguire e gestire i loro deployment in Amazon Web Services (AWS), in particolare i carichi di lavoro dei container in esecuzione sui cluster Amazon EKS.

Con la scelta di un modello SaaS, il team è in grado di ottimizzare l'efficienza sfruttando l'infrastruttura di GitLab e di concentrarsi sulla fornitura di prodotti migliori ai clienti. "Non dobbiamo più preoccuparci delle patch di sicurezza o dell'aggiornamento delle versioni per offrire nuove funzionalità: a tutto questo pensa GitLab", afferma Hernandez. "Ora possiamo concentrarci sulla produttività del nostro team tecnico e sull'efficienza dei servizi e delle funzionalità di cui abbiamo bisogno. Gitlab ci permette di lavorare sulle questioni più importanti, senza doverci preoccupare delle attività di manutenzione".

Poiché il team tecnico utilizza molti strumenti diversi e si rapporta a una clientela variegata, è chiamato a concentrarsi sugli obiettivi da raggiungere. Il team valuta i risultati in base ai prodotti realizzati e alle tempistiche di distribuzione, ragion per cui necessita di uno strumento affidabile in grado di funzionare in sinergia con altri strumenti. "GitLab ci permette di rilasciare software in produzione ogni due settimane. È questo che si aspetta la nostra azienda. Ed è così che vogliamo andare avanti. Per noi è molto semplice. Lo stress è un lontano ricordo. Effettuiamo test su tutte le componenti e ne collaudiamo tutte le modifiche e gli aggiornamenti prima di implementarli in un ambiente di produzione reale", afferma Hernandez.

Il team tecnico di Nebulaworks non è l'unico a utilizzare GitLab. Per contribuire ad agevolare le interazioni fra il reparto marketing e gli ingegneri, il team di content marketing collabora in GitLab. L'azienda aveva pianificato la creazione di contenuti per una consulenza ingegneristica e GitLab ha fornito una soluzione semplice che permette di lavorare a stretto contatto con il team tecnico al fine di creare contenuti di qualità. Entrambi i team utilizzano i ticket e le bacheche di GitLab per comunicare, e i contenuti vengono aggiunti al sito nelle richieste di merge.

"Quando abbiamo deciso di investire nel content marketing, sapevamo di dover trovare una soluzione che consentisse al reparto marketing e agli ingegneri di lavorare insieme senza difficoltà. L'immediatezza della funzionalità di GitLab ci ha permesso di farlo", afferma Anne Lin, responsabile marketing per il brand. "Il reparto marketing ha adottato rapidamente il flusso di lavoro del team tecnico utilizzando il monitoraggio dei ticket, le bacheche Kanban e le richieste di merge per collaborare alla produzione di contenuti. Sfruttando lo stesso flusso di lavoro, i due team sono stati in grado di generare fiducia e offrire visibilità nel lavoro reciproco".

GitLab consente ai team di lavorare in modo asincrono. Presso Nebulaworks, lavorare da casa è facoltativo. Da quando l'azienda ha adottato la filosofia di lavoro da casa, la collaborazione è stata immediata. "Non abbiamo esitato. Il modo in cui collaboriamo e lavoriamo con i nostri clienti e ai progetti non è cambiato in termini di flusso di lavoro", ha affermato Patrick Collins, vicepresidente delle vendite e responsabile del successo clienti. "È stato un notevole successo riuscire a mettere in atto questo processo, passando da un enorme gruppo di persone in ufficio e un team che lavora al 100% da remoto".