Fin dall'inizio, Remote ha scelto GitLab. La piattaforma è usata da tutta l'azienda, sviluppatori e non, e intendiamo espandere e mantenere GitLab come infrastruttura. Per ora, Remote ha un solo software in un'unica posizione e si concentra su iterazioni rapide.

I ticket utilizzati in GitLab sono l'unica fonte di riferimento e, poiché tutti i membri del team lavorano da remoto, in questo modo restano tutti al passo. Grazie alla possibilità di collegare direttamente i ticket al codice, non si perde tempo nella gestione dello strumento e inoltre la pipeline consente una visibilità e un flusso di lavoro continui. "GitLab ha reso più facile essere un'azienda che lavora da remoto perché documentiamo tutto e ci assicuriamo che tutto il nostro codice e il prodotto siano visibili in GitLab", afferma Lebre. "Con GitLab, abbiamo piena osservabilità sulla velocità di distribuzione e sul processo di iterazione, e questo ci permette di ottimizzare dove necessario".

Il team di sviluppo ha eliminato la necessità di una multi-toolchain utilizzando GitLab per SCM e CI/CD. "Siamo orgogliosi di non oberare eccessivamente il team. L'ingegneria è un'arte, ne sono convinto, e far fare gli straordinari a un ingegnere riduce la qualità di quell'arte", afferma Lebre. "Se uso quattro strumenti per fare la stessa cosa che faccio con GitLab, significa che il team sta sprecando tempo a gestire quegli strumenti e a passare da uno strumento all'altro. Quindi o lavoriamo più ore, o distribuiamo meno. Da responsabile, queste sono due opzioni che non voglio prendere in considerazione".

Gli sviluppatori da remoto trascorrono il 100% del loro tempo a lavorare direttamente sul prodotto. Lebre e il suo team apprezzano la piattaforma end-to-end trasparente, perché questa consente loro di non trovarsi mai impreparati di fronte a un problema e quindi di rispettare sempre le scadenze. Negli ultimi tre mesi, il team ha distribuito oltre 540 merge in produzione e i tecnici hanno aggiornato il codice 3.795 volte. "Posso dire che GitLab e la suite completa sono stati un fattore facilitante e non si è mai verificato un problema", afferma Lebre.