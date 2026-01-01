Le géant du voyage en ligne Agoda améliore la productivité des développeurs avec GitLab
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AgodaEn savoir plus Airwallex
La société mondiale de fintech Airwallex répond plus rapidement aux besoins de ses clients avec GitLabEn savoir plus
Ally Financial
Ally Financial réduit les échecs de ses pipelines et simplifie ses processus de scanning de sécurité avec GitLabEn savoir plus
Bendigo and Adelaide Bank
Découvrez comment GitLab favorise l'approche DevOps de Bendigo and Adelaide BankEn savoir plus
Barclays PLC
Le géant bancaire mondial Barclays accélère l'innovation avec GitLabEn savoir plus
Bitpanda
Avec GitLab, Bitpanda soutient la croissance dynamique de sa fonction DevOpsEn savoir plus
CACI
CACI améliore la prestation de services technologiques aux clients du secteur public avec GitLabEn savoir plus
CARFAX
CARFAX améliore la sécurité, réduit la gestion des pipelines et les coûts grâce à GitLabEn savoir plus
Carrefour
Comment Carrefour a divisé par deux son délai de mise sur le marché grâce à GitLabEn savoir plus
CERN
GitLab aide le CERN à améliorer notre compréhension de l'universEn savoir plus
Connect-i
Connect-i accélère son développement de 40 % et renforce sa sécurité avec GitLabEn savoir plus
Conversica
Conversica se positionne comme le leader mondial dans le domaine de l'IA avec l'aide de GitLab UltimateEn savoir plus
Crédit Agricole
Comment Crédit Agricole Corporate & Investment Bank a transformé son workflow mondial avec GitLabEn savoir plus
Cube
La société technologique européenne Cube exploite les fonctionnalités d'IA de GitLab Duo pour développer des logiciels sécurisésEn savoir plus
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom transforme son système DevSecOps avec GitLab UltimateEn savoir plus
Dunelm
Dunelm contrôle la sécurité en amont : le leader britannique des articles pour la maison place la sécurité au premier plan de son cycle et encourage l'utilisation du cloudEn savoir plus
Ericsson
Ericsson réduit le temps de déploiement de 50 % avec GitLab pour offrir une plus grande valeur à ses clients OSS/BSSEn savoir plus
FullSave
FullSave, opérateur français de télécommunications, a adopté GitLab pour rationaliser sa chaîne d'outils DevOps et multiplier considérablement la fréquence de ses déploiementsEn savoir plus
Glympse
Glympse facilite le partage de la géolocalisationEn savoir plus
Goldman Sachs
Goldman Sachs passe d'une compilation toutes les deux semaines à plus d'un millier par jourEn savoir plus
HackerOne
HackerOne réalise des déploiements 5 fois plus rapides avec la sécurité intégrée de GitLabEn savoir plus
Hilti
Hilti booste son cycle de développement logiciel avec des pipelines CI/CD et un scanning de sécurité performantEn savoir plus
Intuitive Machines
Intuitive Machines orchestre un alunissage historique avec GitLabEn savoir plus
Iron Mountain
Iron Mountain fait évoluer l'approche DevOps avec GitLab UltimateEn savoir plus
Lockheed Martin
Lockheed Martin économise du temps, de l'argent et des efforts technologiques grâce à GitLabEn savoir plus
McKenzie Intelligence Services
MIS accélère l’aide aux victimes de catastrophes de plusieurs mois à quelques jours avec GitLabEn savoir plus
Moneyfarm
Moneyfarm accélère les déploiements en utilisant moins d'outils grâce à GitLabEn savoir plus
Nebulaworks
Nebulaworks a remplacé 3 de ses outils par GitLab et a ainsi permis à ses clients de gagner en rapidité et en agilitéEn savoir plus
Nvidia
Comment GitLab Geo soutient l'innovation de NVIDIAEn savoir plus
Radio France
Radio France déploie 5 fois plus rapidement avec GitLab CI/CDEn savoir plus
Remote
Remote honore 100 % de ses délais grâce à GitLabEn savoir plus
Siemens
Siemens a créé une culture DevOps open source grâce à GitLabEn savoir plus
Thales
Grâce à GitLab, Thales révolutionne le divertissement en vol en offrant des expériences personnaliséesEn savoir plus
The Zebra
Découvrez comment The Zebra a renforcé la sécurité de ses pipelinesEn savoir plus
Veepee
Comment Veepee a réduit son déploiement de 4 jours à 4 minutesEn savoir plus
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