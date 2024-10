Alors que la création d'une start-up représente déjà un sacré défi, avoir comme objectif de créer des emplois à l'échelle mondiale constitue une ambition encore plus grande. Tributaire de la productivité, l'entreprise recherchait un outil qui lui permettrait d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la livraison de ses produits. Ne comptant jusqu'alors qu'une petite équipe, Remote avait besoin d'un outil capable de s'adapter à son évolution au fil du temps.

La communication à l'échelle mondiale étant au cœur de son activité, un outil de gestion du code source et d'intégration continue était par ailleurs essentiel. « Chacun des projets que j'entreprends correspond à un besoin ou une exigence sous-jacente. Remote ne fait pas exception : de l'étape de l'idéation à celle de la livraison, tout doit être aussi fluide et rapide que possible », déclare Marcelo Lebre, cofondateur et directeur technique chez Remote. « Tout écart par rapport à ce type de flux, quelle qu'en soit la mesure et même s'il est minime, est très coûteux pour l'ensemble de l'entreprise et pour les personnes elles-mêmes puisqu'il se traduit par du gaspillage. Or, le gaspillage est synonyme d'inefficacité. »

M. Lebre et son équipe ont tous eu l'occasion de travailler avec des chaînes à outils multiples. Ils sont donc bien conscients du temps, des coûts et du travail supplémentaires que cela implique. Avec de multiples outils, les start-up doivent généralement coder, tester et déployer manuellement, ou relier le tout de manière explicite. Le temps d'un développeur serait consacré à la configuration et à la gestion des différents outils. Lorsqu'un outil cesse de fonctionner, cela a un impact négatif sur l'ensemble du système et détourne l'équipe d'ingénierie de sa mission.