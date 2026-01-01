En adoptant GitLab Premium, Bitpanda a pu créer et déployer des pipelines à l'aide d'un outil unique et complet. « Au final, nous avons choisi GitLab parce que c'était un outil qui regroupait tout au même endroit », a déclaré Christian Trummer, Chief Technology Officer chez Bitpanda. Le logiciel permet aux équipes de faire avancer rapidement les projets avec une garantie de qualité et de conformité, et il s'adapte aux pics de charge de travail. GitLab évite à ses équipes DevOps de consacrer un temps et un budget considérables à des tâches manuelles lourdes pour obtenir des métriques opérationnelles. Les outils identifient les dépendances entre les équipes, surveillent les délais de livraison, les temps de cycle, les éditions de sprint et l'état prévu par rapport à l'état réel. Dans les secteurs réglementés, ce type de suivi est essentiel à la conformité. « Avec GitLab, nous savons que nous disposons d'un processus de gestion des changements bien défini. La plateforme de GitLab est très intuitive par rapport à Jira, qui est beaucoup plus compliquée. C'est très pratique en termes d'audits, car nous disposons toujours d'une visibilité totale », a déclaré Christian Trummer, qui salue également la transparence de GitLab en matière de tarification. « Avec GitLab, il n'y a pas de surprises. »