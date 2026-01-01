Vous souhaitez découvrir ce que GitLab Ultimate peut offrir à votre équipe ?
Actifs numériques, cryptomonnaies, technologie blockchain et actions fractionnées sans commission : autant de services parmi le vaste éventail que l'équipe technique de Bitpanda développe et déploie.
GitLab permet à Bitpanda, fintech en hypercroissance, de passer à l'échelle de manière robuste.
Nous n'avons pas de jour de release fixe. Nous déployons tous les jours, toutes les heures.
Bitpanda, située à Vienne, en Autriche, est une entreprise innovante de technologie financière (fintech) fondée il y a sept ans. Basée sur le principe que l'investissement doit être sûr, simple et accessible à tous, l'entreprise a créé un service d'investissement numérique, une plateforme conviviale et universelle conçue pour permettre aux utilisateurs d'investir dans des actions, des cryptomonnaies et des métaux, quel que soit le montant. Déterminée à repenser l'investissement pour les personnes que la finance traditionnelle tend à laisser de côté, Bitpanda compte désormais plus de 3 millions d'utilisateurs. Axées sur des technologies innovantes, comme les actifs numériques et la blockchain, qui visent à concurrencer les méthodes financières traditionnelles, les solutions de Bitpanda permettent aux acteurs établis comme émergents d'accélérer la transformation numérique et de personnaliser les produits pour les utilisateurs finaux. Les équipes DevOps de Bitpanda collaborent pour créer et déployer des systèmes innovants et à la pointe de la technologie qui soutiennent la mission de l'entreprise : démocratiser l'investissement pour le plus grand nombre.
Bitpanda a connu une croissance spectaculaire : l'entreprise est passée de seulement deux ou trois développeurs sur Subversion à des équipes comptant plusieurs centaines de personnes en moins de dix ans. Pour soutenir la mission de Bitpanda et suivre le rythme de cette croissance, ses équipes DevOps avaient besoin d'une meilleure visibilité sur leur travail rapide et complexe. À mesure que le nombre de pipelines se multipliait, le suivi des processus de développement et de déploiement devenait de plus en plus compliqué. Parallèlement, les outils de gestion de versions et de contrôle du code, comme Subversion, n'étaient plus en mesure de répondre à ces objectifs essentiels. Pour remédier à cette situation intenable, les équipes ont commencé à chercher une approche unifiée et ont évalué les plateformes de GitLab, GitBucket, GitHub et Cheetah. La solution se trouvait chez GitLab, et c'est d'ailleurs la solution retenue par chaque équipe chez Bitpanda.
GitLab fournit une solution intégrée pour la création de pipelines qui renforce l'autonomie des équipes de développement. Avec GitLab CI/CD, les mises à jour en temps réel sont plus faciles à réaliser et favorisent la livraison continue des services. Grâce à l'utilisation de multiples labels, epics et tableaux GitLab, chaque équipe peut facilement suivre les tâches en cours. Les workflows sont ainsi simplifiés, l'efficacité opérationnelle est améliorée, et les responsables Scrum et les autres membres de l'équipe peuvent adapter les outils à leurs besoins individuels. Même les retours à la version précédente, lorsqu'ils sont nécessaires, sont pris en charge. Pour simplifier encore davantage le travail, les outils GitLab s'intègrent parfaitement avec AWS Elastic Kubernetes Service. Étant donné que Bitpanda a considérablement agrandi ses équipes de développement, l'intégration efficace des nouveaux ingénieurs s'est révélée un autre avantage majeur de GitLab. La capacité à faire évoluer rapidement et efficacement les équipes DevOps a permis à l'entreprise de continuer à innover et à conquérir de nouveaux marchés.
En adoptant GitLab Premium, Bitpanda a pu créer et déployer des pipelines à l'aide d'un outil unique et complet. « Au final, nous avons choisi GitLab parce que c'était un outil qui regroupait tout au même endroit », a déclaré Christian Trummer, Chief Technology Officer chez Bitpanda. Le logiciel permet aux équipes de faire avancer rapidement les projets avec une garantie de qualité et de conformité, et il s'adapte aux pics de charge de travail. GitLab évite à ses équipes DevOps de consacrer un temps et un budget considérables à des tâches manuelles lourdes pour obtenir des métriques opérationnelles. Les outils identifient les dépendances entre les équipes, surveillent les délais de livraison, les temps de cycle, les éditions de sprint et l'état prévu par rapport à l'état réel. Dans les secteurs réglementés, ce type de suivi est essentiel à la conformité. « Avec GitLab, nous savons que nous disposons d'un processus de gestion des changements bien défini. La plateforme de GitLab est très intuitive par rapport à Jira, qui est beaucoup plus compliquée. C'est très pratique en termes d'audits, car nous disposons toujours d'une visibilité totale », a déclaré Christian Trummer, qui salue également la transparence de GitLab en matière de tarification. « Avec GitLab, il n'y a pas de surprises. »
Toutes les informations et personnes mentionnées dans cette étude de cas sont exactes à la date de publication.