Digitale Assets, Kryptowährungen, Blockchain-Technologie und provisionsfreie Aktienbruchteile – Bitpanda entwickelt und betreibt ein breites Spektrum moderner Finanzdienstleistungen.
GitLab unterstützt das stark wachsende Wiener Fintech-Unternehmen Bitpanda beim zuverlässigen Skalieren.
Wir haben keinen festen Release-Termin. Wir deployen täglich, stündlich.
Bitpanda wurde 2014 in Wien mit einer klaren Idee gegründet: Investieren soll sicher, einfach und für jeden zugänglich sein – unabhängig vom Kontostand. Die Plattform ermöglicht es Anlegerinnen und Anlegern, in Aktien, Kryptowährungen und Edelmetalle zu investieren. Mit über drei Millionen Nutzern hat Bitpanda gezeigt, dass dieser Ansatz trägt. Der Fokus liegt auf digitalen Assets und Blockchain-Technologie als Grundlage für ein modernes, faires Finanzangebot.
In weniger als einem Jahrzehnt ist Bitpanda von zwei oder drei Entwickler(inne)n auf mehrere Hundert gewachsen. Mit diesem Wachstum stiegen Zahl und Komplexität der Pipelines erheblich. Versionsverwaltungstools wie Subversion kamen an ihre Grenzen – Entwicklungs- und Deployment-Prozesse waren kaum noch nachvollziehbar. Das Team evaluierte Plattformen von GitLab, GitBucket, GitHub und Cheetah. Die Entscheidung fiel auf GitLab – und gilt seither für jedes Team bei Bitpanda.
GitLab bietet eine integrierte Lösung für die Pipeline-Erstellung, die Entwicklerinnen und Entwickler in die Lage versetzt, eigenständig zu arbeiten. Mit GitLab CI/CD lassen sich Services kontinuierlich ausliefern, Live-Updates unkompliziert umsetzen. Über Labels, Epics und Boards behält jedes Team den Überblick über laufende Arbeiten. Rollbacks sind bei Bedarf problemlos möglich. Die nahtlose Integration mit dem AWS Elastic Kubernetes Service vereinfacht den Betrieb zusätzlich. Da Bitpanda sein Entwicklerteam kontinuierlich ausbaut, hat sich auch das schnelle Onboarding neuer Kolleginnen und Kollegen als wesentlicher Vorteil erwiesen.
Für ein reguliertes Fintech-Unternehmen wie Bitpanda ist Nachvollziehbarkeit keine nice-to-have-Eigenschaft – sie ist Voraussetzung. GitLab liefert genau das. „Letztlich haben wir uns für GitLab entschieden, weil es im Grunde alles an einem Ort vereint", so Christian Trummer, Chief Technology Officer bei Bitpanda. Lead Times, Cycle Times, Sprint-Auswertungen und der Soll-Ist-Abgleich lassen sich kontinuierlich überwachen, teamübergreifende Abhängigkeiten werden sichtbar. Der aufwändige manuelle Aufwand für Betriebskennzahlen entfällt. „Mit GitLab haben wir einen klar definierten Change-Prozess. Es ist sehr intuitiv – verglichen mit Jira, das deutlich komplexer ist. Gerade bei Audits ist das ein entscheidender Vorteil: Die Transparenz ist jederzeit vollständig gegeben." Und noch etwas schätzt Trummer: die Preisgestaltung. „Mit GitLab ist alles offen."
