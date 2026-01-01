Für ein reguliertes Fintech-Unternehmen wie Bitpanda ist Nachvollziehbarkeit keine nice-to-have-Eigenschaft – sie ist Voraussetzung. GitLab liefert genau das. „Letztlich haben wir uns für GitLab entschieden, weil es im Grunde alles an einem Ort vereint", so Christian Trummer, Chief Technology Officer bei Bitpanda. Lead Times, Cycle Times, Sprint-Auswertungen und der Soll-Ist-Abgleich lassen sich kontinuierlich überwachen, teamübergreifende Abhängigkeiten werden sichtbar. Der aufwändige manuelle Aufwand für Betriebskennzahlen entfällt. „Mit GitLab haben wir einen klar definierten Change-Prozess. Es ist sehr intuitiv – verglichen mit Jira, das deutlich komplexer ist. Gerade bei Audits ist das ein entscheidender Vorteil: Die Transparenz ist jederzeit vollständig gegeben." Und noch etwas schätzt Trummer: die Preisgestaltung. „Mit GitLab ist alles offen."