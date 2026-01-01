GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
デジタル資産、暗号通貨、ブロックチェーン技術、手数料無料の端株取引など、Bitpandaの技術チームが構築・デプロイする幅広いサービスのほんの一部です。
GitLabが急成長するフィンテック企業Bitpandaの堅牢なスケーリングを実現
私たちには決まったリリース日はありません。毎日、毎時間デプロイしています。
オーストリアのウィーンに拠点を置くBitpandaは、創業7年の革新的なフィンテック企業です。投資は誰にとっても安全で簡単、そしてアクセスしやすいものであるべきという理念のもと、同社はデジタル投資サービスを構築しました。これは、ユーザーが株式、暗号通貨、貴金属に少額から投資できる、使いやすいオールインワンプラットフォームです。従来の金融から取り残されがちな人々の投資の可能性を再定義することに注力し、Bitpandaは300万人以上のユーザーを抱えるまでに成長しました。従来の金融手法と競合することを目指すデジタル資産やブロックチェーンなどの革新的な技術に焦点を当て、Bitpandaのソリューションは、既存企業と新興企業の両方がデジタルトランスフォーメーションを加速し、エンドユーザー向けに製品をカスタマイズすることを可能にします。BitpandaのDevOpsチームは、個人投資家をエンパワーメントするという同社のミッションを支える革新的で最先端のシステムを作成・デプロイするために協力しています。
Bitpandaは劇的に成長し、Subversionに依存するわずか2〜3人のデベロッパーから、10年足らずで数百人のデベロッパーを擁するチームを作り上げました。Bitpandaのミッションをサポートし、この成長に対応するために、DevOpsチームはペースの速い複雑な作業をより可視化する必要がありました。パイプラインの数が増えるにつれ、開発とデプロイプロセスの追跡はより複雑になりました。同時に、Subversionのようなコードバージョンおよびコントロールポイントツールでは、これらの必要な目標を達成できませんでした。それは持続可能ではありませんでした。この状況を改善するために、彼らは統一的なアプローチを探し始め、GitLab、GitBucket、GitHub、Cheetahのプラットフォームを評価しました。答えはGitLabにありました。そしてそれは、Bitpandaのすべてのチームにとっての答えでした。
GitLabは、デベロッパーが自立できるパイプライン作成のための統合ソリューションを提供します。GitLab CI/CDにより、ライブアップデートが容易になり、サービスの継続的なリリースをサポートします。複数のGitLabラベル、エピック、ボードを使用することで、各チームは進行中の作業を容易にモニタリングできます。これにより、ワークフローがシンプルになり、運用効率が向上すると同時に、Scrumリードやその他のメンバーが個々の要件に合わせてツールをカスタマイズできます。また、必要に応じてロールバックもサポートされています。作業をさらにシンプルにするために、GitLabツールはAWS Elastic Kubernetes Serviceにすぐに適合します。Bitpandaはデベロッパーチームを劇的に拡大してきたため、GitLabを採用したもう一つの大きなメリットは、新しいエンジニアを効率的にオンボーディングできることでした。DevOpsチームを迅速かつ成功裏にスケールアップできたことで、同社は革新を続け、新しい市場に対応することができました。
GitLab Premiumを採用することで、Bitpandaは単一の包括的なツールを使用してパイプラインを構築・デプロイできるようになりました。「最終的に、基本的にすべてが一箇所にまとまっているツールだったので、GitLabに決めました」と、BitpandaのCTO（最高技術責任者）であるChristian Trummer氏は述べています。このソフトウェアにより、チームは品質とコンプライアンスを確保しながら、ワークロードの急増に適応しつつ、作業を迅速に進めることができます。GitLabにより、DevOpsチームは運用メトリクスを取得するために多大な時間と費用をかけて手作業を行う必要がなくなりました。このツールは、チーム間のリンクイシューを発見し、リードタイム、サイクルタイム、スプリントエディション、計画対実績のステータスをモニタリングします。規制産業では、この種のモニタリングはコンプライアンスにとって極めて重要です。「GitLabを使えば、明確に定義された変更プロセスがあることがわかります。GitLabは非常に直感的で、はるかに複雑なJiraと比較しても使いやすいです。監査の面でも非常に便利です。常に完全な可視性があります」とTrummer氏は述べ、価格設定の透明性についてもGitLabを称賛しました。「GitLabでは、すべてがオープンです。」
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