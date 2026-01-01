GitLab Premiumを採用することで、Bitpandaは単一の包括的なツールを使用してパイプラインを構築・デプロイできるようになりました。「最終的に、基本的にすべてが一箇所にまとまっているツールだったので、GitLabに決めました」と、BitpandaのCTO（最高技術責任者）であるChristian Trummer氏は述べています。このソフトウェアにより、チームは品質とコンプライアンスを確保しながら、ワークロードの急増に適応しつつ、作業を迅速に進めることができます。GitLabにより、DevOpsチームは運用メトリクスを取得するために多大な時間と費用をかけて手作業を行う必要がなくなりました。このツールは、チーム間のリンクイシューを発見し、リードタイム、サイクルタイム、スプリントエディション、計画対実績のステータスをモニタリングします。規制産業では、この種のモニタリングはコンプライアンスにとって極めて重要です。「GitLabを使えば、明確に定義された変更プロセスがあることがわかります。GitLabは非常に直感的で、はるかに複雑なJiraと比較しても使いやすいです。監査の面でも非常に便利です。常に完全な可視性があります」とTrummer氏は述べ、価格設定の透明性についてもGitLabを称賛しました。「GitLabでは、すべてがオープンです。」