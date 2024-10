L'équipe a entièrement intégré GitLab dans son environnement en janvier 2019, en un mois seulement. Grâce à GitLab, les équipes peuvent suggérer une merge request, la soumettre à des tests unitaires, puis créer automatiquement une nouvelle image Docker déployée dans l'environnement sandbox. GitLab déclenche des tests dans le sandbox ainsi que des déploiements en production, tous gérés sur des runners GitLab avec une mise à l'échelle automatique.

« Les managers sont ravis de GitLab, car nous pouvons consacrer moins de temps à des tâches inutiles. Nous nous concentrons sur ce qui compte, à savoir l'ingénierie, au lieu de passer du temps à construire des pipelines compliqués avec Jenkins, Shippable et GitHub et en essayant de tout relier dans des scripts complexes », explique Cillian Dwyer, Site Reliability Engineer.

Glympse a connecté ses pipelines GitLab à AWS et les a déployés directement dans ses clouds privés virtuels dans le monde entier. Grâce à ces environnements de déploiement, Glympse peut assurer le suivi et la gestion des versions dans les environnements de production et de préproduction.

Glympse utilise également tous les jobs de sécurité de GitLab, y compris les tests SAST et DAST, à savoir les tests statiques et dynamiques de sécurité des applications. En outre, l'équipe de développement exécute des tâches d'analyse des conteneurs, d'évaluation du qualité du code et de vérification de la conformité des licences logicielles. Les tâches sont gérées dans des modèles et importées par tous les services de production.

« GitLab a eu un impact positif sur notre culture. Chacun se sent plus à l'aise pour livrer du code et des déploiements. La confiance au sein de l'entreprise est renforcée et les déploiements ne sont plus perçus comme un problème », déclare Zaq Wiedmann, Lead Software Engineer.