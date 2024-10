Moneyfarm est une société de gestion de patrimoine en ligne avec des bureaux au Royaume-Uni et en Italie. « Nous sommes un gestionnaire de patrimoine numérique et, bien sûr, notre mission est de nous assurer que nos clients peuvent construire et gérer leur patrimoine sans tracas et obtenir des conseils d'experts comme nous », explique Emanuele Blanco, CTO chez Moneyfarm. L'équipe d'Emanuele Blanco souhaite assurer un service clientèle impeccable et estime que la livraison continue est le moyen d'y parvenir. « Nous voulons exploiter et renforcer notre capacité de livraison continue. Nous croyons en l'importance de livrer de la valeur par petits morceaux en sortant de nouveaux logiciels par phases d'améliorations incrémentales. »

Mais Moneyfarm n'a pas une équipe très large et veut être aussi efficace que possible, tout en gérant des bureaux dans deux pays et en tirant le meilleur parti de sa philosophie de livraison continue. « Pour ce faire, nous devons disposer d'une entreprise technologique associée à un processus et à une plateforme qui nous permettent d'atteindre nos objectifs », déclare Emanuele Blanco.