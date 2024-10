Avec GitLab, The Zebra peut désormais se concentrer sur le déploiement continu. Les équipes peuvent en effet déployer à leur rythme, de manière autonome, sans contrainte d'autres calendriers. Chaque équipe de développement joue désormais un rôle plus actif dans le processus de déploiement, car elles maîtrisent le fonctionnement du pipeline CI et peuvent y contribuer directement. En outre, l'infrastructure ne constitue plus un obstacle au déploiement.

Le workflow commence généralement par une demande émanant du marketing, qui se transforme en un dossier technique divisé ensuite en une série de tickets JIRA, puis assigné à l'équipe appropriée. Une fois que le travail commence, le code est généré et stocké dans le dépôt GitLab. L'équipe utilise ensuite le pipeline CI/CD de GitLab pour le déployer dans l'environnement de développement. L'infrastructure en tant que code (IaC) est gérée via Terraform, ce qui garantit que les changements de configuration sont maintenus tout au long du processus de test et de déploiement.

Les équipes s'appuient sur Amazon EKS avec RDS. Le routage du trafic est d'abord géré par Cloudflare, puis par Elastic Load Balancing en interne. Lorsque les développeurs doivent connecter les services de The Zebra à des services tiers externes, ils utilisent Amazon Virtual Private Cloud. « Nous ne voulons pas de systèmes qui soient des boîtes noires dont personne ne connaît le fonctionnement. Nous souhaitons en finir avec ça », explique Dan Bereczki.

GitLab a permis d'établir des relations interfonctionnelles entre les équipes de développement, lesquelles étant désormais propriétaires de leur propre code jusqu'à la production. Les développeurs comprennent chaque étape du déploiement : ils peuvent résoudre les problèmes et apporter des modifications sans craindre de perturber d'autres parties du workflow.

Les fonctionnalités SAST et DAST de GitLab facilitent la mise en conformité avec la certification SOC2 Type 1. Les équipes sont aujourd'hui en cours de certification SOC2 Type 2. Des tests supplémentaires et des mesures de sécurité ont également été mis en place afin de réduire les risques. « Plus important encore, nous avons pu identifier toute une série de failles dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Nous nous employons à les corriger au plus vite », poursuit Dan Bereczki. Jusqu'à présent, celles identifiées comme critiques et prioritaires ont été éliminées de quatre projets. « Le point positif ? Comme cela fait maintenant partie intégrante du pipeline, nous n'aurons plus à rattraper le temps perdu lorsque nous programmerons un test de pénétration ou lorsque nous effectuerons des tests trimestriels ou semestriels », ajoute Dan Bereczki.