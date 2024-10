GitLab élimine les silos en tant que plateforme centralisée de collaboration, permettant ainsi à l'entreprise de progresser plus rapidement. L'équipe dispose désormais d'un workflow simplifié, y compris pour les tickets relatifs au code, d'une visibilité de bout en bout, d'un système de CI facilement intégré, et n'a plus besoin de passer d'un outil à l'autre en fonction du contexte.

Nebulaworks a entièrement remplacé sa pile Git interne auto-gérée par GitLab. « Nous sommes allés jusqu'à définir toutes nos ressources dans GitLab (dépôts, groupes, autorisations, etc.) à l'aide de Terraform. GitLab est ainsi modifié comme n'importe quelle autre portion de code : il suffit de soumettre une MR, de l'appliquer et de la fusionner », explique M. Hernandez. « C'est génial de voir les nouvelles recrues ajouter leurs autorisations dès le premier jour via une MR. Personne ne peut modifier quoi que ce soit au sein de notre groupe GitLab Nebulaworks autrement, et c'est très bien ainsi. ».

Nebulaworks a choisi GitLab Gold, car les fonctionnalités SaaS ont permis à l'équipe d'éteindre certaines machines sur site et de bénéficier des avantages d'une offre hébergée. GitLab alimente leurs déploiements sur Amazon Web Services (AWS), en particulier leurs charges de travail de conteneurs s'exécutant au-dessus des clusters Amazon EKS.

En passant au SaaS, l'équipe est en mesure d'optimiser son rendement et sa réactivité en tirant parti de l'infrastructure GitLab, et de se concentrer sur la fourniture de meilleurs produits aux clients. « Nous ne nous préoccupons pas des correctifs de sécurité ou de la mise à niveau vers de nouvelles versions pour de nouvelles fonctionnalités. C'est GitLab qui s'en charge », déclare M. Hernandez. « Nous nous concentrons à présent sur l'habilitation de notre équipe d'ingénierie dans son ensemble, pour tous les services et fonctionnalités dont nous avons besoin. GitLab nous permet de nous concentrer sur cette tâche plutôt que sur la maintenance ».

Comme l'équipe d'ingénieurs travaille avec de nombreux outils différents pour des clients différents, elle doit se concentrer sur l'énoncé des travaux. L'équipe mesure le succès en fonction de ce qui est livré et du temps qu'il faut pour le faire, ce qui nécessite un outil fiable qui peut fonctionner avec une variété d'autres outils. « Avec GitLab, nous livrons des clients toutes les deux semaines. Il s'agit là d'un besoin commercial. Telle est la façon dont nous souhaitons travailler. En toute simplicité et plus sereinement. Nous testons correctement les produits, nous les laissons mûrir tout au long des étapes de développement et de staging, avant qu'elles ne passent en production », déclare M. Hernandez.

L'équipe d'ingénierie de Nebulaworks n'est pas la seule à utiliser GitLab. Pour améliorer la coordination entre le marketing et le groupe d'ingénierie, l'équipe de marketing de contenu collabore dans GitLab. L'entreprise avait prévu de créer du contenu pour le bureau d'études et GitLab a fourni un moyen simple de travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'ingénieurs pour créer du contenu de qualité. Les deux équipes utilisent les tickets et les tableaux GitLab pour communiquer, et le contenu est ajouté au site web dans les merge requests.

« Lorsque nous avons décidé d'investir dans le marketing de contenu, nous savions que nous devions trouver une solution qui permettrait au marketing et à l'ingénierie de travailler ensemble de manière transparente. La simplicité des fonctionnalités de GitLab nous a permis d'atteindre cet objectif », affirme Anne Lin, Marketing and Brand Manager. « L'équipe marketing a rapidement adopté le workflow de l'équipe technique en tirant parti de la gestion des tickets, des tableaux Kanboard et des merge requests pour collaborer à la production de contenu. En exploitant le même workflow de travail, les deux équipes ont pu instaurer la confiance et améliorer la visibilité de leur travail respectif ».

L'utilisation de GitLab permet aux équipes de travailler de manière asynchrone. Le télétravail est au choix de l'employé chez Nebulaworks. L'entreprise ayant pleinement adopté ce mode de travail, les employés peuvent collaborer facilement. « Nous n'avons pas perdu le rythme. Que ce soit dans notre collaboration avec les clients ou dans la gestion des projets, notre flux de travail est resté inchangé », déclare Patrick Collins, VP et Sales and Customer Success. « La mise en place de ce processus a été un véritable succès. Nous sommes passés d'une équipe majoritairement au bureau à une équipe entièrement à distance. »