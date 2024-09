L'un des plus grands avantages de l'adoption de GitLab est la possibilité de détecter les problèmes dans le code plus tôt dans le pipeline. En combinant ce système avec des pipelines plus rapides, les équipes peuvent désormais travailler de manière itérative pour résoudre les failles de sécurité. L'équipe d'ingénierie passait au moins 60 minutes par pipeline d'intégration. Le processus complet, depuis la validation du code jusqu'au déploiement, en passant par toutes les étapes de test initiaux, de smoke test, de tests plus approfondis, prenait facilement une heure. En cas d'erreur, même unique, l'équipe devait relancer l'ensemble du processus.

« Cette situation a rendu les développeurs excessivement prudents lorsqu'il s'agit d'effectuer un push de code. Ce que nous voulons vraiment, c'est réduire au maximum la durée du cycle ainsi que le risque associé à chaque sortie d'une nouvelle version », explique Mitch Trale. « GitLab a donc revêtu une importance stratégique pour nous, car la plateforme nous a vraiment permis de perfectionner notre code et de le construire conformément à nos propres spécifications en termes de qualité du code. »

L'équipe peut également réexécuter des parties spécifiques du pipeline, ce qui n'était pas possible auparavant. Elle peut ainsi se concentrer sur la partie du pipeline d'intégration continue qui pourrait être défaillante, sans avoir à recommencer tout depuis le départ. « La rapidité du processus compte... maintenant, cela ne prend que huit minutes d'exécuter un pipeline. Ces huit minutes sont un exploit. Rien que cette promesse d'un pipeline d'intégration continue exécuté à grande vitesse aurait été suffisante pour que nous envisagions de modifier notre processus. », souligne Mitch Trale. Par ailleurs, la visibilité des journaux d'audit est renforcée. Elle permet de vérifier ce qui se passe en coulisses et de comprendre ce qui contribue à la dégradation des performances.

En utilisant l'API et les capacités de sécurité de GitLab, l'équipe d'ingénieurs a créé un robot qui génère automatiquement des merge requests basées sur des paquets obsolètes. Le bot analyse les dépôts et crée des merge requests en fonction du code qui doit être mis à jour. Il suffit aux ingénieurs de les examiner et de les approuver pour pouvoir ensuite déployer le code actualisé. Cette automatisation permet d'économiser le temps d'un cycle manuel et d'accélérer le processus de scanning de sécurité. Plus personne n'a à passer une heure de plus par déploiement pour tester ces éléments. « Nous déployons du code plusieurs fois par jour. Au moins cinq fois par jour, de nouvelles versions de HackerOne sont mises en ligne sur le web. Auparavant, un ingénieur passait au moins une heure sur chaque version », décrit Mitch Trale. « Ou, peut-être une demi-heure s'il partageait le travail avec un autre ingénieur pour que le code est cohérent. Selon moi et sans exagérer, nous économisons au moins quatre à cinq heures d'efforts par jour et par ingénieur en consolidant ce travail à l'aide de ces outils. »

Avant d'utiliser GitLab, le cycle de déploiement de HackerOne était plus proche d'une à deux fois par jour. Désormais, comme tout le processus est centralisé, correctement étiqueté et bien organisé, les chefs de projet et les équipes en charge des sprints peuvent désormais choisir ce sur quoi ils veulent concentrer leurs efforts. « GitLab nous aide à détecter ces problèmes rapidement, et les intègre dans le workflow des développeurs.

Le fait de disposer de tous les outils au même endroit a facilité l'analyse et les audits de sécurité par rapport au précédent workflow de l'équipe. « Le coût de l’exécution de scans de sécurité dans GitLab est nettement inférieur à ce qu’il était auparavant. Nous sommes donc beaucoup plus enclins à effectuer des scans plus approfondis, plus rapidement. Que ce soit sur des paquets individuels ou même en exécutant une suite de tests de sécurité. Je pense que nous en sommes beaucoup plus conscients et que nous utilisons GitLab à cette fin », explique Mitch Trale.

L'équipe d'ingénierie a également créé un bot Slack personnalisé qui s'intègre à GitLab et déclenche les déploiements. Tous les déploiements sont annoncés publiquement sur le canal Slack, où HackerOne réalise une grande partie de son travail. Grâce à l'intégration, le public intéressé peut consulter le statut de déploiement dans Slack, plutôt que d'avoir à localiser le pipeline ou le journal d'audit. Si le déploiement ne se déroule pas comme prévu, 30 personnes peuvent vous aider à le déboguer en temps réel. La proximité des déploiements avec Slack et l'utilisation de GitLab pour le CI/CD permettent un accès plus facile et plus rapide au code et à la gestion de la sécurité.

Si la consolidation des outils et la rapidité de déploiement sont des priorités qui ont conduit HackerOne à faire ce choix, c'est le développement actif de GitLab qui continue d'impressionner les collaborateurs. GitLab propose des sorties mensuelles qui s'appuient sur les fonctionnalités existantes, comme celle de la sécurité, en utilisant les commentaires des clients. « Le partenariat que nous avons avec GitLab ne cesse de se consolider. Certains des autres outils que nous avons évalués n'avaient pas la même force de développement, ni la même dynamique que GitLab », déclare Mitch Trale. « La cadence mensuelle en témoigne : de nouvelles fonctionnalités sortent fréquemment et nous pouvons en profiter. Ce développement actif fait partie d'une attitude contemporaine propre à GitLab, et c'est ce qui nous a séduits. »