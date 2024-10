GitLab soutient pleinement l'objectif de Dunelm de contrôler la sécurité en amont dans le cadre de sa stratégie DevSecOps. Les équipes de Dunelm peuvent effectuer plus fréquemment et de manière automatisée des scans plus sophistiqués au sein des pipelines GitLab. Grâce au scanning SAST/DAST, à la détection des secrets, à l'analyse des dépendances et à d'autres techniques en phase d'amorçage, les failles de sécurité sont détectées à un stade beaucoup plus précoce dans le processus et, par conséquent, sont corrigées beaucoup plus tôt dans le cycle de développement logiciel. Grâce au travail de sécurité effectué bien avant la livraison des logiciels, les clients qui utilisent la plateforme de e-commerce de Dunelm profitent de ces avantages.

La plateforme prend également en charge un plus grand nombre de déploiements grâce à l'automatisation, sans nécessiter d'efforts supplémentaires de la part des développeurs et des administrateurs. La plateforme GitLab a également permis une meilleure collaboration entre les équipes, favorisant de véritables partenariats DevOps entre les différentes équipes pluridisciplinaires autonomes et autres. Le logiciel offre une visibilité sur le fonctionnement des pipelines, facilitant ainsi la gestion de l'ensemble des opérations. Cela permet également aux équipes de se préparer aux audits de code. Avec GitLab Ultimate SaaS, Dunelm a pu gérer une chaîne d'outils open source en utilisant un modèle de libre-service pratique. Les intégrations plug and play de GitLab avec des outils tiers tels que Jira, Datadog, Terraform, Slack et autres, ont permis aux équipes de gagner en efficacité.

« Nous étions à la recherche d'une plateforme qui nous permettrait de créer facilement des pipelines et qui intégrerait la sécurité dès le départ », explique Chintan Parmar. La plateforme devait donc s'aligner sur nos principes technologiques, à savoir une boucle de rétroaction rapide, une amélioration continue et la livraison rapide et sûre d'un logiciel fonctionnel à nos clients. »

« L'interface utilisateur de GitLab est conçue de manière à fournir une vue de bout en bout de la pile. En ce qui concerne la visibilité, il est plus facile de voir les projets dans GitLab. Je suis désormais en mesure de suivre les opérations bien plus facilement. Si l'envie me prend d'y jeter un œil plus en détail, rien ne m'empêche d'examiner le code en production. La qualité des logiciels que nous produisons avec GitLab est généralement meilleure », ajoute Chintan Parmar. Selon lui, les feuilles de route technologiques publiées régulièrement par GitLab et son cycle de sortie de nouvelles versions mensuel sont également des facteurs importants permettant à Dunelm de rester à la pointe de la technologie.

Enfin, GitLab a contribué au bénéfice le plus précieux : le bonheur des développeurs.

« Il convient de souligner que les équipes d'ingénieurs sont par ailleurs plus heureuses, point que nous nous employons à améliorer en permanence. », déclare Chintan Parmar. « Utiliser de bons outils et produits facilite en effet toujours les choses : les techniciens prennent plus de plaisir à travailler, les processus sont mieux conçus et les résultats meilleurs. »