Créé en 1954, le CERN a activé pour la première fois le Grand collisionneur de hadrons (LHC) en 2008. Considéré comme « l'un des plus grands jalons de l'ingénierie de l'humanité », le collisionneur, une boucle souterraine de 27 km scellée sous vide et dotée d'un certain nombre de structures accélératrices, brise les faisceaux de particules pour créer des averses de nouvelles particules qui reproduisent les conditions dans l'univers quelques instants après sa conception. Le collisionneur est conçu pour explorer des concepts comme le Big Bang, la matière noire et le boson de Higgs.

Pendant des années, le CERN a eu recours à plusieurs outils DevOps, y compris GitHub, pour créer le logiciel requis par la communauté scientifique du CERN. Les équipes avaient néanmoins besoin d'une solution plus complète et nécessitaient une transition vers une plateforme DevSecOps complète de bout en bout capable de renforcer la sécurité de l'ensemble du cycle du développement logiciel et d'augmenter leur productivité et leur rapidité de livraison. Elles ont adopté la plateforme GitLab avec GitLab Starter en 2015. Les équipes du CERN ont alors commencé à mettre à jour, à itérer et à reconstruire l'ensemble de leurs logiciels. À partir de là, chaque nouveau projet a été compilé et déployé avec GitLab. Dans le but d'accroître encore leur productivité et leur visibilité, les équipes sont passées à GitLab Premium en 2020, puis à GitLab Ultimate en 2023, afin de tirer parti de son framework de sécurité avancé.

« Tous nos logiciels, que ce soit celui opérant notre complexe, celui exécutant le collisionneur ou celui créant des collisions, sont compilés et hébergés sur GitLab », explique Michi Hostettler, Large Hadron Collider Engineer-in-Charge au CERN. « C'est un logiciel important pour nous. Avec l'intégration, l'automatisation, la gestion des tickets, le scanning de sécurité, la documentation, tout est développé à l'aide de la plateforme. »

Le collisionneur fait partie intégrante de l'infrastructure et de la mission scientifique du CERN. L'utilisation d'un logiciel créé avec GitLab pour assurer un fonctionnement optimal et obtenir des analyses de l'exaoctet de données brutes qu'il produit chaque année est donc fondamentale pour les recherches de ces scientifiques de classe mondiale. Il faut comprendre que les données sont essentielles pour élargir la connaissance du monde par les humains.

« GitLab est un élément important de l'écosystème du CERN », souligne Ismael Posada Trobo, Version Control Systems Tech Lead et Engineering Manager au CERN. « Avec le logiciel intégré et hébergé sur GitLab, nous simulons les collisions de particules et recréons les collisions avec les données du LHC. Les scientifiques ont ainsi les moyens d'effectuer leurs recherches et d'avancer des hypothèses. GitLab est un atout précieux pour le travail des développeurs. »