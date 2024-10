L'équipe de développement de Conversica utilisait TeamCity comme outil pour l'intégration et livraison continues (CI/CD), Quay.io pour le registre d'images Docker et GitHub pour le contrôle des versions. Cette configuration créait une sorte de patchwork, où les outils étaient partiellement intégrés autour de GitHub, sans former un environnement cohérent et contrôlé. L'équipe de développement était mécontente et rencontraient des difficultés à utiliser ces outils de manière efficace. « Dans TeamCity, la configuration repose sur un fichier XML interne que TeamCity stocke de manière complexe et très opaque pour les développeurs », explique Rob Fulwell, Engineering Manager chez Conversica. « Ils y accèdent uniquement via l'interface utilisateur, ce qui ne correspond pas aux habitudes de travail des développeurs. Ils préfèrent manipuler des fichiers texte. »

Le workflow désorganisé devenait finalement trop lent pour répondre aux besoins de l'entreprise. « Nous subissions la pression des équipes commerciales et marketing, qui voulaient que l'on livre des fonctionnalités plus rapidement », déclare Rob Fulwell. « Auparavant, nous étions contraints de nous concentrer sur la livraison, parfois au détriment de la gestion de cette dette technique. »

L'équipe consacrait de plus en plus de temps à résoudre les problèmes de pipeline plutôt que de se concentrer sur des actions avec un impact réel. « Nous étions également inquiets concernant notre capacité à répondre aux futures exigences en matière de sécurité et d’analyse des licences sur l'ensemble de nos systèmes », poursuit Rob Fulwell.