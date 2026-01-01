A empresa global de fintech Airwallex atende às necessidades dos clientes mais rapidamente com o GitLab
Explorar todos os depoimentos de clientes
AirwallexSaiba mais Ally Financial
A Ally Financial reduz as interrupções do pipeline e facilita a análise de segurança com o GitLabSaiba mais
Bendigo and Adelaide Bank
Saiba como o GitLab acelera o DevOps no Bendigo and Adelaide BankSaiba mais
CACI
A CACI usa o GitLab para melhorar a prestação de serviços de tecnologia para clientes do setor públicoSaiba mais
CARFAX
A CARFAX melhora a segurança, reduz o gerenciamento de pipeline e diminui os custos com o GitLabSaiba mais
Carrefour
Como o Carrefour reduziu o tempo de lançamento pela metade com o GitLabSaiba mais
CERN
O CERN amplia a compreensão do universo com a ajuda do GitLabSaiba mais
Connect-i
Com o GitLab, a Connect-i acelerou em 40% o desenvolvimento e aumentou a segurançaSaiba mais
Conversica
A Conversica lidera a inovação em IA com a ajuda do GitLab UltimateSaiba mais
Cube
A empresa de tecnologia europeia Cube usa a IA no GitLab Duo para desenvolver software seguroSaiba mais
Deutsche Telekom
A Deutsche Telekom transforma seu sistema DevSecOps com o GitLab UltimateSaiba mais
Dunelm
A Dunelm usa o "shift left": líder de artigos para o lar do Reino Unido move a segurança para a frente do ciclo e aumenta o uso da nuvemSaiba mais
Fanatics
O GitLab oferece à Fanatics a estabilidade de CI que ela estava procurandoSaiba mais
FullSave
A FullSave, uma empresa de telecomunicações francesa, usa o GitLab para reduzir a cadeia de ferramentas de DevOps e multiplicar drasticamente as implantaçõesSaiba mais
Glympse
O Glympse está facilitando o compartilhamento de geolocalizaçãoSaiba mais
Goldman Sachs
A Goldman Sachs passou de uma compilação a cada duas semanas para mais de mil por diaSaiba mais
HackerOne
A HackerOne alcança implantações cinco vezes mais rápidas com a segurança integrada do GitLabSaiba mais
Hilti
Como o CI/CD e a análise de segurança robusta aceleraram o SDLC da HiltiSaiba mais
Intuitive Machines
Intuitive Machines possibilita pouso histórico na Lua com o GitLabSaiba mais
Iron Mountain
A Iron Mountain impulsiona a evolução do DevOps com o GitLab UltimateSaiba mais
Lockheed Martin
A Lockheed Martin economiza tempo, dinheiro e recursos tecnológicos com o GitLabSaiba mais
McKenzie Intelligence Services
De meses para dias: a MIS acelera o apoio a vítimas de desastres com o GitLabSaiba mais
Moneyfarm
A Moneyfarm implanta mais rápido usando menos ferramentas com o GitLabSaiba mais
Nebulaworks
Como a Nebulaworks substituiu 3 ferramentas pelo GitLab e entregou velocidade e agilidade para os clientesSaiba mais
Nvidia
Como o GitLab Geo contribui com a inovação da NVIDIASaiba mais
Remote
Como a Remote cumpre 100% dos prazos com o GitLabSaiba mais
Siemens
Como a Siemens criou uma cultura de DevOps de código aberto com o GitLabSaiba mais
Thales
Com o GitLab, a Thales revoluciona o entretenimento a bordo com experiências personalizadasSaiba mais
The Zebra
Como a The Zebra alcançou pipelines seguros, preto no brancoSaiba mais
Comece a desenvolver mais rápido hoje
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