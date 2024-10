O Glympse está trabalhando para obter uma certificação SOC 2 Tipo II, e o GitLab é vital para isso. Como o Glympse utiliza o Gold, eles podem aproveitar os pipelines de CI integrados agnósticos de linguagem. Assim, eles conseguiram responder rapidamente ao feedback do auditor sobre as conformidades de mais de 50 repositórios e criar um pacote de segurança completo para integrar as alterações de código em seu ambiente.

Um dos auditores seniores comentou que ter a qualidade de código, a análise de SAST e de contêiner e os pipelines todos automatizados no GitLab é quase melhor do que uma revisão manual. "Minha resposta foi: 'Bem, vamos manter a revisão manual, pois faz parte do nosso processo', mas foi legal saber disso e não precisar de outro desenvolvedor para a revisão. Os jobs de segurança atuais capturam vulnerabilidades desde a migração até a produção e o produto final", explicou Zaq Wiedmann, Engenheiro-chefe de Software.

Segundo Wiedmann, o auditor também mencionou que o Glympse corrigiu problemas de segurança mais rápido do que qualquer outra empresa com a qual ele já trabalhou em seus 20 anos de carreira. Em um sprint de apenas duas semanas, o Glympse conseguiu implementar jobs de segurança em todos os seus repositórios usando os modelos de CI do GitLab e os scripts de implantação baseados em Docker que eles já tinham.