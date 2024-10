O GitLab apoia efetivamente o objetivo da Dunelm de "mudar para a esquerda" como parte da estratégia de DevSecOps. As equipes da Dunelm conseguem executar análises mais sofisticadas com mais frequência e de forma automatizada nos pipelines do GitLab. Com as análises de SAST/DAST, a detecção de segredos, dependency scanning e muito mais nos estágios iniciais, as vulnerabilidades de segurança são capturadas muito mais cedo no processo e, consequentemente, são remediadas muito mais cedo no ciclo de desenvolvimento de software. Os clientes que usam a plataforma de comércio eletrônico da Dunelm também se beneficiam, pois grande parte do trabalho de segurança é feita bem antes da entrega do software.

A plataforma também permite um número maior de implantações por meio da automação, sem exigir esforços adicionais dos desenvolvedores e administradores. Ao mesmo tempo, a plataforma do GitLab permitiu uma melhor colaboração entre as equipes, possibilitando verdadeiras parcerias de DevOps entre as diferentes equipes e tribos. O software fornece visibilidade do trabalho feito no pipeline, que é útil para a gestão das operações em geral. Isso também permite que as equipes estejam preparadas para auditorias de código. Com o SaaS do GitLab Ultimate, a Dunelm conseguiu gerenciar uma cadeia de ferramentas de código aberto usando um modelo conveniente de autoatendimento. As integrações plug-and-play do GitLab com ferramentas de terceiros, como Jira, Datadog, Terraform, Slack e outras, significam que as equipes não estavam mais "gerenciando às cegas".

"Estávamos em busca de uma plataforma que garantisse que pudéssemos construir pipelines de forma simples e que tivesse segurança integrada desde o início", diz Parmar. "Ou seja, uma plataforma alinhada com os nossos princípios tecnológicos: um ciclo de feedback rápido, melhoria contínua e fornecimento de software funcional de forma rápida e segura aos nossos clientes."

"A interface do usuário do GitLab foi projetada e criada para proporcionar uma visualização da pilha de ponta a ponta. No que diz respeito à visibilidade, os projetos são mais fáceis de ver no GitLab. Eu consigo ver o que está acontecendo com muito mais facilidade, mas se eu quiser, posso colocar a mão na massa e ver qual código está sendo produzido. Em geral, lançamos mais softwares de qualidade com o GitLab", acrescenta Parmar. Ele também mencionou os roadmaps de tecnologia publicados com frequência pelo GitLab e seu ciclo de lançamento mensal como fatores importantes para garantir que a Dunelm permaneça na vanguarda da tecnologia de ponta.

Por fim, o GitLab contribuiu para um benefício muito valioso: a felicidade do desenvolvedor.

"Uma coisa que é preciso ressaltar é que isso torna as equipes de engenharia mais felizes, algo que estamos sempre nos esforçando para melhorar", diz Parmar. "Quando você usa ferramentas e produtos de qualidade, isso sempre ajuda. Se os técnicos adoram usar, vão trabalhar mais felizes, de forma mais inteligente e com mais eficiência."