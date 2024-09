Embora o Cube utilize diversos recursos do Ultimate, desde automação até análise de segurança e gestão de fluxo de valor, um dos principais motivos para a empresa ter feito upgrade no início deste ano foi a possibilidade de usar o GitLab Duo. Os membros das equipes de DevSecOps solicitavam o uso de inteligência artificial, pois queriam economizar tempo com a criação de código e ter acesso a um assistente de chat.

Primeiro, o Cube testou a ferramenta Copilot do GitHub e o assistente de IA do JetBrains. Nenhum deles ofereceu a integração perfeita de IA que as equipes do Cube necessitavam em todo o SDLC. O Cube precisava de uma plataforma única onde todos os membros da equipe, de desenvolvedores a engenheiros de teste, especialistas em segurança e gerentes de projeto, pudessem usar o GitLab Duo.

"Escolhemos o GitLab Duo por seus recursos, como sugestões de código, geração de testes e resumos, que imediatamente nos ajudaram a melhorar nossa eficiência", diz Mans Booijink, Gerente de Operações do Cube. "Queríamos ter acesso a um pacote completo de recursos de IA em uma única plataforma."

O Cube começou a usar o GitLab Duo no segundo trimestre de 2024, iniciando sua jornada de IA com as sugestões de código e o GitLab Duo Chat, um assistente conversacional com tecnologia de IA. Desde o início, as equipes começaram a perceber os benefícios, especialmente para desenvolvedores iniciantes, que podem precisar de mais apoio no desenvolvimento de código e na compreensão de longas listas de solicitações ou comentários.

"Ainda estamos na fase inicial da adoção da IA, utilizando principalmente as sugestões de código, mas as pessoas já relataram estarem satisfeitas com as melhorias, a redução de tarefas manuais e a economia de tempo", diz Booijink. "Quando um tíquete recebe 20 ou 30 comentários, os desenvolvedores podem ter dificuldade em organizar todas as informações. Mas com o Duo Chat, basta perguntar o que é importante ou o que precisa ser feito. Ele dará uma visão geral rápida, apontando o caminho certo e ajudando a economizar tempo."

O Cube pode estar apenas começando a usar a inteligência artificial, mas já está alcançando resultados.

Os desenvolvedores usaram o GitLab Duo para aprimorar e adicionar novos recursos a um aplicativo móvel para um de seus clientes mais antigos. O aplicativo permite que os usuários analisem e gerenciem seu uso diário de gás ou eletricidade e descubram quanto de sua energia foi produzida por painéis solares.

Com as sugestões e explicações de código, os desenvolvedores economizaram tempo e esforço, entregando rapidamente as melhorias solicitadas a esse valioso cliente.