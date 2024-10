O GitLab elimina os silos, pois é uma plataforma centralizada de colaboração, o que ajuda a impulsionar a empresa. A equipe agora tem um fluxo de trabalho simplificado, incluindo tíquetes próximos ao código, visibilidade de ponta a ponta e CI facilmente integrada, e não há mais alternância de contexto entre as ferramentas.

A Nebulaworks substituiu totalmente sua pilha git self-managed interna pelo GitLab. "Chegamos ao ponto de definir todos os nossos recursos no GitLab (repositórios, grupos, permissões, etc.) usando o Terraform. Dessa forma, o GitLab é alterado como qualquer outro trecho de código: enviamos um MR, aplicamos e mesclamos", disse Hernandez. "É muito legal ver novos contratados adicionarem suas permissões no primeiro dia por meio de um MR, e é assim que deve ser. Não há outra maneira de fazer uma alteração no nosso grupo da Nebulaworks no GitLab."

A Nebulaworks escolheu o GitLab Gold, pois os recursos de SaaS permitiram que a equipe desligasse algumas máquinas no local e aproveitasse os benefícios de um produto hospedado. O GitLab está ajudando nas implantações na Amazon Web Services (AWS), especificamente nas cargas de trabalho de contêineres executadas nos clusters do Amazon EKS.

Ao migrar para o SaaS, a equipe consegue otimizar a eficiência aproveitando a infraestrutura do GitLab e se concentrar em entregar produtos melhores para os clientes. "Não nos preocupamos com patches de segurança ou em fazer upgrades para novas versões de novos recursos. Tudo isso é resolvido pelo GitLab", disse Hernandez. "Agora nos concentramos em oferecer recursos para a nossa equipe de engenharia como um todo, em todos os serviços e funcionalidades de que precisamos. O Gitlab nos permite nos concentrar nisso e não na manutenção."

Como a equipe de engenharia trabalha com muitas ferramentas diferentes para clientes diferentes, ela precisa se concentrar na declaração de trabalho. A equipe mede o sucesso em relação ao que é entregue e ao tempo necessário para essa entrega, o que requer uma ferramenta confiável que funcione com várias outras ferramentas. "Com o GitLab, enviamos para produção a cada duas semanas. É uma necessidade de negócios. É assim que queremos operar. É fácil para nós. Não é estressante. Testamos tudo corretamente e deixamos maturar na fase de desenvolvimento e preparação, antes de enviar para a produção", disse Hernandez.

A equipe de engenharia da Nebulaworks não é a única que usa o GitLab. Para ajudar a melhorar a coordenação entre o marketing e a engenharia, a equipe de marketing de conteúdo colabora no GitLab. A empresa planejava criar conteúdo para a consultoria de engenharia, e o GitLab forneceu uma maneira simples de trabalhar em estreita colaboração com a equipe de engenharia para criar conteúdo de qualidade. Ambas as equipes usam tíquetes e quadros do GitLab para se comunicar, e o conteúdo é adicionado ao site por meio de solicitações de merge.

"Quando decidimos investir em marketing de conteúdo, sabíamos que precisávamos de uma solução que permitisse que o marketing e a engenharia trabalhassem em perfeita colaboração. A simplicidade dos recursos do GitLab tornou isso possível para nós", disse Anne Lin, gerente de marketing e marca. "A equipe de marketing adotou rapidamente o fluxo de trabalho da equipe de engenharia usando o rastreamento de tíquetes, kanboards e solicitações de merge para colaborar na produção de conteúdo. Ao aproveitar o mesmo fluxo de trabalho, as duas equipes conseguiram gerar confiança e visibilidade no trabalho uma da outra."

Usar o GitLab significa que as equipes podem trabalhar de forma assíncrona. Trabalhar em homeoffice é opcional na Nebulaworks. Quando a empresa adotou o estilo de vida do homeoffice, todos conseguiram colaborar facilmente. "Não houve interrupções. A maneira como colaboramos e trabalhamos com nossos clientes, como trabalhamos em projetos, esse fluxo de trabalho não mudou", disse Patrick Collins, VP de Vendas e Sucesso do Cliente. "Foi um grande sucesso ter esse processo implementado, aplicado a um grande grupo que entrou no escritório, agora 100% remoto."