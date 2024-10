Um benefício claro da migração para o GitLab é a capacidade de visualizar o pipeline de ponta a ponta. Recentemente, a Conversica precisou fazer uma reversão de emergência de algo que foi implantado em um fim de semana. No GitLab, eles conseguiram ver o commit específico implantado nesse ambiente. "A primeira vez que fiz isso, realmente me surpreendeu. Eu podia sair desse ambiente e, literalmente, clicar uma vez no head do principal de outro ambiente", disse Fulwell. Embora fosse possível fazer uma reversão de emergência no TeamCity e GitHub, não era com um clique. Eram necessárias várias etapas para encontrar o commit correto. "Então, percorrer o pipeline de ponta a ponta quando você está fazendo esse tipo de pesquisa por causa de um bug ou algo assim é muito fácil com o GitLab, o que é um grande benefício", disse ele.

A interface do usuário é mais limpa e mais fácil para os desenvolvedores entenderem do que o fluxo de trabalho das ferramentas anteriores. A integração de ponta a ponta com o controle de origem por meio de CI/CD para implantação fornece à equipe de desenvolvimento uma eficiência que o grupo anterior de ferramentas não conseguia fornecer. Agora ela pode se comunicar com mais eficiência com as equipes de engenharia, explorar os projetos uns dos outros e colaborar com sucesso. A implantação é simplificada e pode acontecer em um ritmo mais rápido porque há confiança na entrega do pipeline. A segurança agora acontece no nível do código — algo que a Conversica não tinha antes.

A Conversica está implantando do ECR para o EKS para a instância self-managed do GitLab Ultimate. A empresa ainda não usa uma integração com o Kubernetes, mas está explorando maneiras de fazer isso. "A migração para o GitLab parecia natural em termos de escala, confiabilidade e segurança", disse Fulwell. "Com certeza funcionou bem em termos de sermos capazes de implementar e colocar em prática os sistemas da AWS que já conhecíamos."