Como o Carrefour reduziu o tempo de lançamento pela metade com o GitLab
Como um dos maiores varejistas do mundo, o Carrefour depende de software para executar operações críticas de varejo todos os dias, desde compras online até o check-out na loja. Com milhares de lojas, redes logísticas complexas e operações de e-commerce em rápido crescimento, a capacidade do Carrefour de inovar digitalmente é essencial para seu sucesso a longo prazo. Ao padronizar o GitLab como a base de uma fábrica de software unificada, o Carrefour transformou a entrega de software de um ambiente fragmentado e cheio de ferramentas em uma plataforma escalável, sem complicações e segura que acelera a inovação.
O GitLab se tornou um impulsionador estratégico da nossa padronização DevSecOps, nos ajudando a conquistar ganhos significativos e mensuráveis em eficiência e segurança. À medida que a plataforma evolui, esperamos que seus recursos integrados de IA e DevOps acelerem ainda mais nossa transformação de engenharia.
Para que o Carrefour cumpra a missão de se tornar uma empresa de varejo digital, a engenharia de software precisa ser tratada como uma capacidade comercial essencial. O ambiente digital agora molda a forma como a empresa projeta, entrega e opera a experiência do cliente no dia a dia, desde o e-commerce até a experiência na loja e as operações de varejo. Isso significa melhorias mais rápidas nos supermercados online, mais experiências digitais nas lojas e operações confiáveis e previsíveis nos canais digitais e físicos.
À medida que o Carrefour investia em recursos digitais em todas as áreas de negócios, as equipes adotavam ferramentas e práticas que melhor atendiam às suas necessidades locais. Com o tempo, essa diversidade evidenciou uma oportunidade de alinhar as práticas de entrega e melhorar a visibilidade entre equipes e países, especialmente do ponto de vista da segurança.
O Carrefour reorganizou suas equipes de software em torno de fábricas digitais, cada uma alinhada a um domínio de negócios, como e-commerce, cadeia de suprimentos ou lojas. Essas fábricas digitais gerenciam seus produtos de ponta a ponta, permitindo que as equipes respondam rapidamente a falhas ou melhorias, minimizando impactos.
Apoiar essas equipes com uma fábrica de software centralizada, construída com o GitLab, é uma forma de garantir ferramentas, padrões e métricas compartilhadas. O Carrefour consolidou o gerenciamento de código-fonte, CI/CD, segurança e métricas em uma plataforma DevSecOps unificada.
"Precisávamos permitir que todas as equipes fizessem entregas consistentes, sem atritos", diz Yohan Torjman, diretor da plataforma de dados do Carrefour e ex-diretor da fábrica de software. "O GitLab nos oferece uma maneira comum de criar, testar, proteger e implantar software, ao mesmo tempo em que permite que as equipes se movam rapidamente."
O GitLab agora dá suporte a cerca de 17.000 repositórios e 1.300 desenvolvedores, impulsionando sistemas em e-commerce, logística, armazéns e pontos de venda (PDV). Com o GitLab, o Carrefour reduziu em 50% o custo e o esforço necessários para manter seu ambiente fragmentado. Também reduziu em 60% as solicitações de suporte à plataforma, mesmo com o crescimento contínuo do número de usuários e projetos.
A automação integrada e o autoatendimento reduziram em mais de 450 horas por mês as atividades de manutenção e suporte da plataforma, enquanto as ferramentas padronizadas reduziram o tempo de integração de desenvolvedores de dois a quatro dias para apenas meio dia. Em equipes maduras, como as de e-commerce, a produtividade dobrou.
"O GitLab agora está no centro de como criamos e entregamos software no Carrefour", diz Torjman. "Isso nos permite incorporar recursos digitais ao negócio, focando nos pontos de contato com os clientes."
A incorporação da segurança diretamente no fluxo de trabalho de desenvolvimento foi uma parte essencial da transformação. Com o GitLab, a análise de segurança se expandiu de cerca de 70 projetos para todos os repositórios por padrão, abrangendo código, dependências, licenças e infraestrutura.
"Quando a segurança é incorporada ao pipeline, todos estão cobertos, sem exceção", diz Guillaume Cécile, diretor de Operações de Segurança de TI. "A visibilidade que temos hoje com o GitLab é excepcional."
Os painéis de controle centralizados fornecem uma visão unificada das equipes, enquanto o Quality Engineering (QE) Score e o TechScore do Carrefour medem a qualidade do código, a cobertura de testes, a segurança e a conformidade técnica em mais de 200 produtos críticos. Essas métricas são usadas para estabelecer metas e incentivos, ajudando a equipe a melhorar de modo contínuo.
O Carrefour traduziu esses insights mensuráveis em resultados comerciais tangíveis. Para as equipes que implantam software regularmente, como as de e-commerce, o tempo entre a solicitação comercial e a produção foi reduzido pela metade. Além isso, a cadência de implantação passou de mensal para diária, representando um aumento de 30 vezes na frequência de lançamento. Os incidentes de produção caíram em cerca de 25%, enquanto a disponibilidade da plataforma alcança 99,91%. A consolidação também reduziu a sobrecarga da equipe de segurança em 60%, proporcionando uma economia anual de mais de US$ 350 mil em ferramentas de segurança.
O GitLab agora é a base dos sistemas de varejo mais estratégicos do Carrefour, abrangendo plataformas de compras online, gestão de logística e armazéns, bem como operações de PDV nas lojas. Além disso, possibilitou o modelo Git-to-Cloud do Carrefour, criando um caminho automatizado do commit de código até a implantação segura na nuvem."
"Essa aceleração para a nuvem não teria sido possível sem o GitLab", diz Torjman. "Isso nos permitiu modernizar nossas aplicações de forma estratégica, e não apenas migrá-las sem evolução."
Essas melhorias afetam diretamente a forma como os clientes experimentam os serviços digitais do Carrefour, desde a rapidez com que os novos recursos aparecem até a confiabilidade do desempenho dos sistemas durante o pico de demanda.
Com uma fábrica de software unificada implementada, o Carrefour agora está focado em ampliar esses ganhos por meio do desenvolvimento auxiliado por IA. Os primeiros experimentos com o GitLab Duo e os fluxos de trabalho baseados em agentes já estão gerando resultados. As revisões de merge request automatizadas reduziram o tempo de análise de 20 a 40 minutos para menos de 5 minutos, com uma taxa de aceitação de até 70% para sugestões geradas por IA.
"A primeira coisa que notamos com o GitLab Duo foi o quanto o fluxo de trabalho ficou mais ágil", diz Torjman. "Os desenvolvedores mantêm o foco na criação de valor em vez de esperar por revisões."
A redução do atrito para os desenvolvedores permite que o Carrefour dedique mais tempo ao aprimoramento dos recursos orientados ao cliente e menos tempo ao retrabalho manual, acelerando a inovação sem comprometer a qualidade.
"O GitLab transformou de forma profunda a maneira como nossas equipes colaboram", diz Cécile. "As equipes de desenvolvimento, segurança e operações agora compartilham a mesma linguagem, a mesma plataforma e a mesma maneira de trabalhar."
Todas as informações e pessoas mencionadas no estudo de caso refletem a realidade na data da publicação.