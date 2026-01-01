O Carrefour reorganizou suas equipes de software em torno de fábricas digitais, cada uma alinhada a um domínio de negócios, como e-commerce, cadeia de suprimentos ou lojas. Essas fábricas digitais gerenciam seus produtos de ponta a ponta, permitindo que as equipes respondam rapidamente a falhas ou melhorias, minimizando impactos.

Apoiar essas equipes com uma fábrica de software centralizada, construída com o GitLab, é uma forma de garantir ferramentas, padrões e métricas compartilhadas. O Carrefour consolidou o gerenciamento de código-fonte, CI/CD, segurança e métricas em uma plataforma DevSecOps unificada.

"Precisávamos permitir que todas as equipes fizessem entregas consistentes, sem atritos", diz Yohan Torjman, diretor da plataforma de dados do Carrefour e ex-diretor da fábrica de software. "O GitLab nos oferece uma maneira comum de criar, testar, proteger e implantar software, ao mesmo tempo em que permite que as equipes se movam rapidamente."

O GitLab agora dá suporte a cerca de 17.000 repositórios e 1.300 desenvolvedores, impulsionando sistemas em e-commerce, logística, armazéns e pontos de venda (PDV). Com o GitLab, o Carrefour reduziu em 50% o custo e o esforço necessários para manter seu ambiente fragmentado. Também reduziu em 60% as solicitações de suporte à plataforma, mesmo com o crescimento contínuo do número de usuários e projetos.

A automação integrada e o autoatendimento reduziram em mais de 450 horas por mês as atividades de manutenção e suporte da plataforma, enquanto as ferramentas padronizadas reduziram o tempo de integração de desenvolvedores de dois a quatro dias para apenas meio dia. Em equipes maduras, como as de e-commerce, a produtividade dobrou.

"O GitLab agora está no centro de como criamos e entregamos software no Carrefour", diz Torjman. "Isso nos permite incorporar recursos digitais ao negócio, focando nos pontos de contato com os clientes."