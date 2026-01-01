CarrefourがGitLabで市場投入までの時間を半減させた方法
世界最大級の小売業者であるCarrefourは、オンライングローサリーから店舗でのチェックアウトまで、日々の重要な小売業務をソフトウェアに依存しています。数千の店舗、複雑な物流ネットワーク、急成長するeコマース事業を抱える同社にとって、デジタルイノベーション力は長期的な成功の鍵です。GitLabを統合ソフトウェアファクトリーの基盤として標準化することで、Carrefourはソフトウェアデリバリーを断片化されたツール過多の環境から、スケーラブルでシームレスかつセキュアなプラットフォームへと変革し、イノベーションを加速させました。
GitLabは私たちのDevSecOps標準化における戦略的な推進力となり、効率性とセキュリティの面で大きく測定可能な成果をもたらしています。プラットフォームの進化とともに、統合されたAIとDevOps機能がエンジニアリング変革をさらに加速させると期待しています。
Carrefourがデジタル小売企業へと変革するためには、ソフトウェアエンジニアリングをコアビジネス能力として位置づけることが不可欠です。デジタルは今や、eコマースから店舗・小売業務に至るまで、日々の顧客体験の設計・提供・運営を形作っています。これはオンライングローサリーの迅速な改善、店舗でのデジタル体験の拡充、そしてデジタルと物理チャネル全体にわたる安定した予測可能な運営を意味します。
Carrefourがすべてのビジネス領域でデジタル能力への投資を進める中、各チームはそれぞれのニーズに最適なツールと手法を採用していました。時間の経過とともに、この多様性はデリバリー手法の統一と、特にセキュリティの観点からチームや国をまたいだ可視性向上の機会を浮き彫りにしました。
Carrefourはソフトウェアチームをデジタルファクトリーを中心に再編し、それぞれをeコマース、サプライチェーン、店舗などのビジネスドメインに対応させました。これらのデジタルファクトリーは製品をエンドツーエンドで所有することで、問題発生時や改善が必要な際に迅速に対応し、影響を最小化できます。
GitLabを基盤とした集中型ソフトウェアファクトリーが共通のツール、標準、メトリクスを提供することで、Carrefourはソースコード管理、CI/CD、セキュリティ、メトリクスを統合DevSecOpsプラットフォームに集約しました。
「すべてのチームが摩擦なく一貫したデリバリーを実現できる環境が必要でした」と、Carrefourデータプラットフォームディレクターでソフトウェアファクトリーの元ディレクターであるYohan Torjman氏は述べています。「GitLabは、チームのスピードを維持しながら、ソフトウェアのビルド、テスト、セキュリティ確保、デプロイを共通の方法で実現してくれます。」
現在GitLabは約17,000のリポジトリと1,300人の開発者を支え、eコマース、物流、倉庫、販売時点管理（POS）環境にわたるシステムを動かしています。GitLabの導入により、Carrefourは断片化した環境の維持に必要なコストと工数を50%削減し、ユーザー数やプロジェクト数が増加し続ける中でもプラットフォームサポートへの問い合わせを60%削減しました。
組み込みの自動化とセルフサービスにより、月間450時間以上のプラットフォームメンテナンスとサポート業務が削減され、標準化されたツールによって開発者のオンボーディング期間が2〜4日からわずか半日に短縮されました。eコマースなどの成熟したチームでは、生産性が2倍になっています。
「GitLabは今やCarrefourにおけるソフトウェアの構築とデリバリーの中核を担っています」とTorjman氏は語ります。「特に顧客との接点となる領域において、デジタル能力をビジネスに直接組み込むことを可能にしてくれます。」
開発ワークフローにセキュリティを直接組み込むことは、この変革における重要な要素でした。GitLabの導入により、セキュリティスキャンの対象は約70プロジェクトからすべてのリポジトリへとデフォルトで拡大し、コード、依存関係、ライセンス、インフラストラクチャをカバーするようになりました。
「セキュリティがパイプラインに組み込まれれば、例外なく全員が保護されます」と、ITセキュリティオペレーションディレクターのGuillaume Cécile氏は述べています。「GitLabによって今日得られる可視性は卓越しています。」
集中型ダッシュボードがチーム全体の統合ビューを提供し、CarrefourのQuality Engineering（QE）スコアとTechScoreが200以上の重要製品にわたるコード品質、テストカバレッジ、セキュリティ、技術的コンプライアンスを測定しています。これらのメトリクスはチームの目標とインセンティブの設定に活用され、継続的な改善を促進しています。
Carrefourはこれらの測定可能な知見を具体的なビジネス成果へと転換しました。eコマースなど定期的にソフトウェアをデプロイするチームでは、ビジネス要求から本番環境までの時間が半減し、デプロイのケイデンスは月次から日次へと移行、リリース頻度が30倍に増加しました。本番インシデントは約25%減少し、プラットフォームの可用性は99.91%を維持しています。また、統合化によりセキュリティチームのオーバーヘッドが60%削減され、セキュリティツールの年間コストで35万ドル以上の節約を実現しました。
GitLabは現在、オンライングローサリープラットフォーム、物流・倉庫管理、店舗POSデプロイメントを含むCarrefourの最重要小売システムを支えています。また、コードコミットからセキュアなクラウドデプロイまでの自動化されたパスを構築するCarrefourのGit-to-Cloudモデルも実現しました。
「このクラウドへの加速はGitLabなしには実現できませんでした」とTorjman氏は語ります。「単なるリフト＆シフトではなく、アプリケーションを適切にモダナイズすることを可能にしてくれました。」
これらの改善は、新機能の提供速度からピーク需要時のシステム安定性まで、顧客がCarrefourのデジタルサービスを体験する方法に直接影響を与えています。
統合ソフトウェアファクトリーの構築を完了したCarrefourは、AIを活用した開発によってこれらの成果をさらに拡大することに注力しています。GitLab DuoとエージェントベースのワークフローによるAI活用の初期実験はすでに成果を上げており、自動化されたマージリクエストレビューによってレビュー時間が20〜40分から5分未満に短縮され、AI生成の提案に対する承認率は最大70%に達しています。
「GitLab Duoで最初に気づいたのは、ワークフローがいかにスムーズになったかということです」とTorjman氏は述べています。「開発者はレビューを待つのではなく、価値の創出に集中できるようになりました。」
開発者の摩擦を減らすことで、Carrefourは手動の手直しに費やす時間を削減し、顧客向け機能の改善により多くの時間を充てられるようになり、品質を損なうことなくイノベーションを加速させています。
「GitLabは私たちのチームの働き方を根本から変えました」とCécile氏は語ります。「開発、セキュリティ、オペレーションが今や同じ言語、同じプラットフォーム、同じ働き方を共有しています。」
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