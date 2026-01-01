Carrefourはソフトウェアチームをデジタルファクトリーを中心に再編し、それぞれをeコマース、サプライチェーン、店舗などのビジネスドメインに対応させました。これらのデジタルファクトリーは製品をエンドツーエンドで所有することで、問題発生時や改善が必要な際に迅速に対応し、影響を最小化できます。

GitLabを基盤とした集中型ソフトウェアファクトリーが共通のツール、標準、メトリクスを提供することで、Carrefourはソースコード管理、CI/CD、セキュリティ、メトリクスを統合DevSecOpsプラットフォームに集約しました。

「すべてのチームが摩擦なく一貫したデリバリーを実現できる環境が必要でした」と、Carrefourデータプラットフォームディレクターでソフトウェアファクトリーの元ディレクターであるYohan Torjman氏は述べています。「GitLabは、チームのスピードを維持しながら、ソフトウェアのビルド、テスト、セキュリティ確保、デプロイを共通の方法で実現してくれます。」

現在GitLabは約17,000のリポジトリと1,300人の開発者を支え、eコマース、物流、倉庫、販売時点管理（POS）環境にわたるシステムを動かしています。GitLabの導入により、Carrefourは断片化した環境の維持に必要なコストと工数を50%削減し、ユーザー数やプロジェクト数が増加し続ける中でもプラットフォームサポートへの問い合わせを60%削減しました。

組み込みの自動化とセルフサービスにより、月間450時間以上のプラットフォームメンテナンスとサポート業務が削減され、標準化されたツールによって開発者のオンボーディング期間が2〜4日からわずか半日に短縮されました。eコマースなどの成熟したチームでは、生産性が2倍になっています。

「GitLabは今やCarrefourにおけるソフトウェアの構築とデリバリーの中核を担っています」とTorjman氏は語ります。「特に顧客との接点となる領域において、デジタル能力をビジネスに直接組み込むことを可能にしてくれます。」