Cómo Carrefour redujo a la mitad el plazo de comercialización con GitLab
Como una de las principales cadenas de supermercados del mundo, Carrefour depende del uso de software para llevar a cabo operaciones críticas de ventas todos los días, desde compras en línea hasta el pago en la tienda. Con miles de supermercados, redes complejas de logística y operaciones de comercio electrónico en rápido crecimiento, la capacidad de innovación digital de la empresa es fundamental para su éxito a largo plazo. Al usar GitLab como base de una fábrica de software unificada, Carrefour transformó la entrega de software de un entorno fragmentado y con muchas herramientas a una plataforma escalable, integral y segura que potencia la innovación.
GitLab se convirtió en el aliado estratégico de nuestra estandarización de DevSecOps, al permitirnos alcanzar ganancias significativas y mensurables en términos de eficiencia y seguridad. A medida que la plataforma evoluciona, esperamos que sus funcionalidades integradas de IA y DevOps agilicen aún más nuestra transformación de ingeniería.
Carrefour reorganizó sus equipos de software en torno a fábricas digitales, cada una de las cuales estaba alineada a un sector empresarial, como el comercio electrónico, la cadena de suministro o los supermercados. Estas fábricas digitales son responsables de sus productos de extremo a extremo, y esto les permite a los equipos responder de forma más rápida cuando se producen fallas o se necesitan mejoras para minimizar el impacto.
Contar con una fábrica de software centralizada basada en GitLab les proporciona herramientas, normas y métricas compartidas. Carrefour consolidó la gestión del código fuente, la integración y entrega continuas, la seguridad y las métricas en una plataforma de DevSecOps unificada.
«Necesitábamos que todos los equipos hicieran entregas de forma coherente y sin fricciones», afirma Yohan Torjman, director de la plataforma de datos de Carrefour y exdirector de fábrica de software. «GitLab nos ofrece un método unificado para compilar, probar, proteger e implementar software, al tiempo que permite a los equipos actuar con rapidez».
En la actualidad, GitLab asiste a aproximadamente 17 000 repositorios y 1300 desarrolladores, e impulsa sistemas en entornos de comercio electrónico, logística, almacenes y puntos de venta. Con GitLab, Carrefour redujo en un 50 % los costos y las tareas que se necesitan para mantener su entorno fragmentado. También redujo en un 60 % las solicitudes de asistencia a la plataforma, a pesar de que la cantidad de usuarios y proyectos seguía aumentando.
La automatización y el autoservicio integrados redujeron las actividades de mantenimiento y asistencia de la plataforma en más de 450 horas al mes, mientras que las herramientas estandarizadas disminuyeron el proceso de incorporación de desarrolladores de dos a cuatro días a solo medio día. En equipos consolidados, como los de comercio electrónico, la productividad se duplicó.
«En la actualidad, GitLab es nuestro principal recurso para compilar y entregar software en Carrefour», afirma Torjman. «Nos permite incorporar funcionalidades digitales directo en la empresa, sobre todo en la forma en que nuestros clientes interactúan con nosotros».
Integrar la seguridad directo en el flujo de trabajo de desarrollo era un factor fundamental de la transformación. Con GitLab, el análisis de seguridad se expandió de unos 70 proyectos a todos los repositorios de forma predeterminada, e incluía aspectos como el código, las dependencias, las licencias y la infraestructura.
«Una vez que la seguridad está integrada en el pipeline, todos quedan cubiertos sin excepción alguna», asegura Guillaume Cécile, director de Operaciones de Seguridad Informática. «La visibilidad que logramos en la actualidad con GitLab es excepcional».
Los paneles centrales proporcionan una visión unificada de todos los equipos, mientras que las puntuaciones de Quality Engineering (QE) y TechScore de Carrefour miden la calidad del código, la cobertura de las pruebas, la seguridad y el cumplimiento técnico en más de 200 productos esenciales. Estas métricas se utilizan para establecer los objetivos e incentivos de los equipos, y esto los ayuda a mejorar de forma continua.
Carrefour volcó esa información cuantificable en resultados comerciales tangibles. Para los equipos que implementan software de forma periódica, como los de comercio electrónico, el plazo desde la solicitud hasta la producción se redujo a la mitad, y su cadencia de implementación pasó de mensual a diaria, lo que representa un aumento del 30 % en la frecuencia de lanzamiento. Los incidentes de producción se redujeron en un 25 % aproximadamente, mientras que la disponibilidad de la plataforma se encuentra en el 99,91 %. La consolidación también redujo en un 60 % los gastos generales del equipo de seguridad, lo que supone un ahorro anual de más de $350 000 en herramientas de seguridad.
En la actualidad, GitLab es la base para los sistemas de ventas minoristas más importantes de Carrefour, como las plataformas de venta en línea, la gestión de logística y almacenes, así como las implementaciones de puntos de venta en los supermercados. Además, dio lugar al modelo Git-to-Cloud de Carrefour, que creó una ruta automatizada desde la confirmación del código hasta la implementación segura en la nube.
«Esta aceleración hacia la nube no hubiera sido posible sin GitLab», asegura Torjman. «Nos permitió modernizar las aplicaciones de forma adecuada, no solo con un enfoque shift left».
Estas mejoras repercuten directamente en la experiencia de los clientes con los servicios digitales de Carrefour, desde la rapidez con la que aparecen las nuevas funcionalidades hasta la fiabilidad de los sistemas durante los picos de demanda.
Con una fábrica de software unificada, Carrefour ahora busca ampliar estos logros mediante el desarrollo asistido por IA. Los primeros experimentos con GitLab Duo y los flujos de trabajo basados en agentes ya están dando resultados. Las revisiones automatizadas de solicitudes de fusión redujeron el tiempo de análisis de 20 a 40 minutos a menos de 5 minutos, con una tasa de aceptación de hasta un 70 % para las sugerencias generadas por IA.
«Lo primero que notamos con GitLab Duo es la fluidez que obtuvo el flujo de trabajo», recalca Torjman. «Los desarrolladores pueden enfocarse en crear valor en lugar de esperar las revisiones».
La reducción de las fricciones para los desarrolladores permite a Carrefour dedicar más tiempo a mejorar las funcionalidades orientadas al cliente y menos a la reelaboración de tareas manuales, lo que agiliza la innovación sin comprometer la calidad.
«GitLab cambió radicalmente la forma en que nuestros equipos trabajan juntos», asevera Cécile. «En la actualidad, los equipos de desarrollo, seguridad y operaciones comparten el mismo idioma, la misma plataforma y la misma forma de trabajo».
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