Carrefour reorganizó sus equipos de software en torno a fábricas digitales, cada una de las cuales estaba alineada a un sector empresarial, como el comercio electrónico, la cadena de suministro o los supermercados. Estas fábricas digitales son responsables de sus productos de extremo a extremo, y esto les permite a los equipos responder de forma más rápida cuando se producen fallas o se necesitan mejoras para minimizar el impacto.

Contar con una fábrica de software centralizada basada en GitLab les proporciona herramientas, normas y métricas compartidas. Carrefour consolidó la gestión del código fuente, la integración y entrega continuas, la seguridad y las métricas en una plataforma de DevSecOps unificada.

«Necesitábamos que todos los equipos hicieran entregas de forma coherente y sin fricciones», afirma Yohan Torjman, director de la plataforma de datos de Carrefour y exdirector de fábrica de software. «GitLab nos ofrece un método unificado para compilar, probar, proteger e implementar software, al tiempo que permite a los equipos actuar con rapidez».

En la actualidad, GitLab asiste a aproximadamente 17 000 repositorios y 1300 desarrolladores, e impulsa sistemas en entornos de comercio electrónico, logística, almacenes y puntos de venta. Con GitLab, Carrefour redujo en un 50 % los costos y las tareas que se necesitan para mantener su entorno fragmentado. También redujo en un 60 % las solicitudes de asistencia a la plataforma, a pesar de que la cantidad de usuarios y proyectos seguía aumentando.

La automatización y el autoservicio integrados redujeron las actividades de mantenimiento y asistencia de la plataforma en más de 450 horas al mes, mientras que las herramientas estandarizadas disminuyeron el proceso de incorporación de desarrolladores de dos a cuatro días a solo medio día. En equipos consolidados, como los de comercio electrónico, la productividad se duplicó.

«En la actualidad, GitLab es nuestro principal recurso para compilar y entregar software en Carrefour», afirma Torjman. «Nos permite incorporar funcionalidades digitales directo en la empresa, sobre todo en la forma en que nuestros clientes interactúan con nosotros».