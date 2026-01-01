Wie Carrefour die Time-to-Market mit GitLab halbiert hat
Als eines der größten Einzelhandelsunternehmen der Welt setzt Carrefour auf Software, um kritische Betriebsabläufe täglich zu steuern: vom Online-Lebensmittelhandel bis zur Kasse im Geschäft. Mit Tausenden von Filialen, komplexen Logistiknetzwerken und einem wachsenden E-Commerce-Geschäft ist die Fähigkeit zur digitalen Innovation ein zentraler Erfolgsfaktor. Durch die Standardisierung auf GitLab als Grundlage einer einheitlichen Software Factory hat Carrefour die Software-Auslieferung von einer fragmentierten, tool-intensiven Umgebung in eine skalierbare, nahtlose und sichere Plattform transformiert, die Innovation beschleunigt.
GitLab bildet die Grundlage unserer DevSecOps-Standardisierung und hat messbare Fortschritte bei Effizienz und Sicherheit erzielt. Mit den integrierten KI- und DevOps-Funktionen der Plattform werden wir unsere technologische Weiterentwicklung konsequent vorantreiben.
Carrefours Ziel, ein digitales Einzelhandelsunternehmen zu werden, erfordert, Software-Engineering als zentrale Geschäftsfähigkeit zu verankern. Digital prägt heute, wie das Unternehmen die tägliche Kundenerfahrung gestaltet, ausliefert und betreibt: vom E-Commerce über Filialen bis zum gesamten Einzelhandelsbetrieb. Das bedeutet schnellere Verbesserungen beim Online-Lebensmittelhandel, mehr digitale Erlebnisse in den Filialen sowie zuverlässige und planbare Abläufe über digitale und physische Kanäle hinweg.
Im Zuge der digitalen Investitionen in allen Geschäftsbereichen haben Teams jeweils die Tools und Praktiken eingesetzt, die ihren lokalen Anforderungen am besten entsprachen. Mit der Zeit zeigte diese Vielfalt eine Chance: Lieferpraktiken zu vereinheitlichen und die Transparenz über Teams und Länder hinweg zu verbessern, insbesondere aus einer Sicherheitsperspektive.
Carrefour hat seine Software-Teams um Digital Factories neu organisiert, die jeweils auf einen Geschäftsbereich ausgerichtet sind, etwa E-Commerce, Supply Chain oder Filialen. Diese Digital Factories verantworten ihre Produkte von Anfang bis Ende, sodass Teams schneller reagieren können, wenn etwas ausfällt oder verbessert werden muss.
Eine zentrale Software Factory auf Basis von GitLab stellt gemeinsame Werkzeuge, Standards und Metriken bereit. Carrefour hat Source-Code-Management, CI/CD, Security und Metriken in einer einheitlichen DevSecOps-Plattform konsolidiert.
„Unser Ziel war es, jedem Team eine konsistente Lieferfähigkeit zu geben, ohne Reibungsverluste", sagt Yohan Torjman, Director der Carrefour Data Platform und ehemaliger Software Factory Director. „GitLab schafft eine gemeinsame Basis für Build, Test, Security und Deployment und lässt den Teams dabei die nötige Geschwindigkeit."
GitLab unterstützt heute rund 17.000 Repositories und 1.300 Entwickler(innen) und treibt Systeme in den Bereichen E-Commerce, Logistik, Lagerhaltung und Point-of-Sale (PoS) an. Mit GitLab hat Carrefour den Aufwand für die Wartung der fragmentierten Umgebung um 50 % reduziert und die Anzahl der Plattform-Support-Anfragen um 60 % gesenkt, obwohl Nutzerzahl und Projektvolumen weiter gewachsen sind.
Integrierte Automatisierung und Self-Service reduzierten Plattform-Wartungs- und Support-Aktivitäten um mehr als 450 Stunden pro Monat. Einheitliche Tooling-Standards verkürzten das Onboarding neuer Entwickler(innen) von zwei bis vier Tagen auf einen halben Tag. Bei reifen Teams wie dem E-Commerce hat sich die Produktivität verdoppelt.
„GitLab steht heute im Zentrum unserer Software-Entwicklung und -Auslieferung bei Carrefour", sagt Torjman. „Die Plattform gibt uns die Möglichkeit, digitale Fähigkeiten direkt ins operative Geschäft zu integrieren, insbesondere an den Punkten, an denen Kunden mit uns in Kontakt treten."
Die direkte Integration von Security in den Entwicklungs-Workflow war ein zentraler Bestandteil der Transformation. Mit GitLab wurde Security-Scanning von rund 70 Projekten auf alle Repositories standardmäßig ausgeweitet und deckt Code, Abhängigkeiten, Lizenzen und Infrastruktur ab.
„Wenn Security in die Pipeline integriert ist, sind alle Teams ohne Ausnahme abgedeckt", sagt Guillaume Cécile, Director of IT Security Operations. „Die Transparenz, die wir heute mit GitLab haben, ist auf einem Niveau, das wir zuvor nicht kannten."
Zentrale Dashboards bieten eine einheitliche Sicht über alle Teams. Der Quality Engineering (QE) Score und TechScore von Carrefour messen Codequalität, Testabdeckung, Security und technische Compliance über mehr als 200 kritische Produkte. Diese Metriken werden genutzt, um Teamziele und Anreize zu definieren und kontinuierliche Verbesserung zu fördern.
Diese messbaren Erkenntnisse hat Carrefour in konkrete Geschäftsergebnisse übersetzt. Bei Teams, die Software regelmäßig deployen, wie dem E-Commerce, wurde die Zeit vom Geschäftsauftrag bis zur Produktionsreife halbiert. Die Deployment-Frequenz stieg von monatlich auf täglich – eine 30-fache Steigerung. Produktionsausfälle sanken um rund 25 %, während die Plattformverfügbarkeit bei 99,91 % liegt. Die Konsolidierung reduzierte zudem den Aufwand des Security-Teams um 60 % und erzielte jährliche Einsparungen von mehr als 350.000 USD bei Security-Tooling.
GitLab bildet heute das Fundament der kritischsten Retail-Systeme von Carrefour: Online-Lebensmittelplattformen, Logistik- und Lagerverwaltung sowie PoS-Deployments in den Filialen. Mit der Plattform realisierte Carrefour zudem das Git-to-Cloud-Modell, das einen automatisierten Weg vom Code-Commit bis zum sicheren Cloud-Deployment schafft.
„Diese Beschleunigung in Richtung Cloud wäre ohne GitLab nicht möglich gewesen", sagt Torjman. „Die Plattform hat uns eine echte Modernisierung der Anwendungen ermöglicht, keine bloße Migration."
Diese Verbesserungen wirken sich direkt darauf aus, wie Kunden Carrefours digitale Services erleben, wie schnell neue Funktionen verfügbar sind und wie zuverlässig Systeme in Spitzenlastzeiten laufen.
Mit einer einheitlichen Software Factory als Grundlage konzentriert sich Carrefour nun darauf, diese Erfolge durch KI-gestützte Entwicklung auszubauen. Erste Experimente mit GitLab Duo und agentenbasierten Workflows liefern bereits Ergebnisse. Automatisierte Merge-Request-Reviews reduzierten die Review-Zeit von 20 bis 40 Minuten auf unter 5 Minuten, bei einer Akzeptanzrate von bis zu 70 % für KI-generierte Vorschläge.
„Das Erste, was wir mit GitLab Duo festgestellt haben, war die deutlich flüssigere Arbeitsweise", sagt Torjman. „Entwickler können sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren, anstatt auf Reviews zu warten."
Weniger Reibungsverluste für Entwickler(innen) verschafft Carrefour mehr Zeit für die Verbesserung kundennaher Funktionen und weniger für manuelle Nacharbeit, was Innovation ohne Qualitätseinbußen beschleunigt.
„GitLab hat die Zusammenarbeit unserer Teams grundlegend verändert", sagt Cécile. „Entwicklung, Security und Betrieb teilen heute dieselbe Sprache, dieselbe Plattform und dieselbe Arbeitsweise."
Alle Informationen und Personen, die an der Fallstudie beteiligt waren, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell.