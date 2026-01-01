Carrefour hat seine Software-Teams um Digital Factories neu organisiert, die jeweils auf einen Geschäftsbereich ausgerichtet sind, etwa E-Commerce, Supply Chain oder Filialen. Diese Digital Factories verantworten ihre Produkte von Anfang bis Ende, sodass Teams schneller reagieren können, wenn etwas ausfällt oder verbessert werden muss.

Eine zentrale Software Factory auf Basis von GitLab stellt gemeinsame Werkzeuge, Standards und Metriken bereit. Carrefour hat Source-Code-Management, CI/CD, Security und Metriken in einer einheitlichen DevSecOps-Plattform konsolidiert.

„Unser Ziel war es, jedem Team eine konsistente Lieferfähigkeit zu geben, ohne Reibungsverluste", sagt Yohan Torjman, Director der Carrefour Data Platform und ehemaliger Software Factory Director. „GitLab schafft eine gemeinsame Basis für Build, Test, Security und Deployment und lässt den Teams dabei die nötige Geschwindigkeit."

GitLab unterstützt heute rund 17.000 Repositories und 1.300 Entwickler(innen) und treibt Systeme in den Bereichen E-Commerce, Logistik, Lagerhaltung und Point-of-Sale (PoS) an. Mit GitLab hat Carrefour den Aufwand für die Wartung der fragmentierten Umgebung um 50 % reduziert und die Anzahl der Plattform-Support-Anfragen um 60 % gesenkt, obwohl Nutzerzahl und Projektvolumen weiter gewachsen sind.

Integrierte Automatisierung und Self-Service reduzierten Plattform-Wartungs- und Support-Aktivitäten um mehr als 450 Stunden pro Monat. Einheitliche Tooling-Standards verkürzten das Onboarding neuer Entwickler(innen) von zwei bis vier Tagen auf einen halben Tag. Bei reifen Teams wie dem E-Commerce hat sich die Produktivität verdoppelt.

„GitLab steht heute im Zentrum unserer Software-Entwicklung und -Auslieferung bei Carrefour", sagt Torjman. „Die Plattform gibt uns die Möglichkeit, digitale Fähigkeiten direkt ins operative Geschäft zu integrieren, insbesondere an den Punkten, an denen Kunden mit uns in Kontakt treten."