Carrefour ha riorganizzato i suoi team software in "fabbriche digitali", ognuna allineata a un settore aziendale come l'e-commerce, la catena di approvvigionamento o i negozi. Possedendo i prodotti end-to-end, i team possono rispondere più rapidamente a un problema o un'esigenza di miglioramento, riducendo al minimo l'impatto.

Il supporto di una software factory centralizzata basata su GitLab fornisce strumenti, standard e metriche condivisi. Carrefour ha consolidato la gestione del codice sorgente, i sistemi di CI/CD, la sicurezza e le metriche in una piattaforma DevSecOps unificata.

"Avevamo l'esigenza di consentire a ogni team di fornire prestazioni coerenti, senza attriti", afferma Yohan Torjman, direttore della piattaforma dati di Carrefour ed ex direttore della software factory. "GitLab ci offre un metodo comune per creare, testare, proteggere il software ed eseguirne il deployment, consentendo ai team rapida mobilità".

GitLab supporta oggi circa 17.000 repository e 1.300 sviluppatori, fornendo tecnologie ai sistemi in ambienti di e-commerce, logistica, magazzini e punti vendita (PoS). Con GitLab, Carrefour ha ridotto del 50% i costi e gli sforzi di manutenzione del suo ambiente frammentato. Inoltre, ha diminuito del 60% le richieste di assistenza della piattaforma, nonostante l'aumento del numero di utenti e di progetti.

L'automazione integrata e il self-service hanno fatto diminuire le attività di manutenzione e supporto della piattaforma di oltre 450 ore al mese, mentre gli strumenti standardizzati hanno ridotto l'onboarding degli sviluppatori da due o quattro giorni a solo mezza giornata. Nei team maturi, come quelli di e-commerce, la produttività è raddoppiata.

"GitLab è ora il fulcro di come costruiamo e distribuiamo il software in Carrefour", afferma Torjman. "Ci permette di incorporare le funzionalità digitali direttamente nell'azienda, soprattutto negli ambiti in cui la clientela interagisce con noi".