Carrefour dimezza il time-to-market con GitLab
Carrefour, uno dei maggiori rivenditori al mondo, conta sul software per gestire ogni giorno le operazioni di retail più importanti, tra cui il checkout degli acquisti di generi alimentari online e di quelli in cassa presso i negozi. Con migliaia di negozi, reti logistiche complesse e operazioni di e-commerce in rapida crescita, la capacità dell'azienda di innovarsi digitalmente è fondamentale per il suo successo a lungo termine. Grazie alla standardizzazione di GitLab come base di una software factory unificata, Carrefour ha trasformato la distribuzione software da un ambiente frammentario e appesantito da strumenti in una piattaforma scalabile, uniforme e sicura che accelera l'innovazione.
GitLab è diventata un fattore strategico per la nostra standardizzazione DevSecOps, aiutandoci a ottenere guadagni significativi e misurabili in termini di efficienza e sicurezza. Con l'evoluzione della piattaforma, ci aspettiamo che le sue funzionalità integrate di IA e DevOps accelerino ulteriormente la nostra trasformazione del software engineering.
La missione di Carrefour di diventare un'azienda di retail digitale impone di trattare il software engineering come una funzionalità aziendale fondamentale. La digitalizzazione modella come l'azienda progetta, fornisce e gestisce l'esperienza quotidiana della clientela, dall'e-commerce ai negozi fisici e alle operazioni di retail. Questo si traduce in miglioramenti più rapidi per l'acquisto di generi alimentari online, esperienze maggiormente digitali nei negozi e operazioni affidabili e prevedibili attraverso i canali digitali e fisici.
Poiché Carrefour ha investito in funzionalità digitali in tutte le aree aziendali, i team hanno adottato strumenti e pratiche che si adattano meglio alle loro esigenze locali. Nel corso del tempo, questa diversità ha evidenziato l'opportunità di allineare le pratiche di consegna e migliorare la visibilità tra team e Paesi, soprattutto dal punto di vista della sicurezza.
Carrefour ha riorganizzato i suoi team software in "fabbriche digitali", ognuna allineata a un settore aziendale come l'e-commerce, la catena di approvvigionamento o i negozi. Possedendo i prodotti end-to-end, i team possono rispondere più rapidamente a un problema o un'esigenza di miglioramento, riducendo al minimo l'impatto.
Il supporto di una software factory centralizzata basata su GitLab fornisce strumenti, standard e metriche condivisi. Carrefour ha consolidato la gestione del codice sorgente, i sistemi di CI/CD, la sicurezza e le metriche in una piattaforma DevSecOps unificata.
"Avevamo l'esigenza di consentire a ogni team di fornire prestazioni coerenti, senza attriti", afferma Yohan Torjman, direttore della piattaforma dati di Carrefour ed ex direttore della software factory. "GitLab ci offre un metodo comune per creare, testare, proteggere il software ed eseguirne il deployment, consentendo ai team rapida mobilità".
GitLab supporta oggi circa 17.000 repository e 1.300 sviluppatori, fornendo tecnologie ai sistemi in ambienti di e-commerce, logistica, magazzini e punti vendita (PoS). Con GitLab, Carrefour ha ridotto del 50% i costi e gli sforzi di manutenzione del suo ambiente frammentato. Inoltre, ha diminuito del 60% le richieste di assistenza della piattaforma, nonostante l'aumento del numero di utenti e di progetti.
L'automazione integrata e il self-service hanno fatto diminuire le attività di manutenzione e supporto della piattaforma di oltre 450 ore al mese, mentre gli strumenti standardizzati hanno ridotto l'onboarding degli sviluppatori da due o quattro giorni a solo mezza giornata. Nei team maturi, come quelli di e-commerce, la produttività è raddoppiata.
"GitLab è ora il fulcro di come costruiamo e distribuiamo il software in Carrefour", afferma Torjman. "Ci permette di incorporare le funzionalità digitali direttamente nell'azienda, soprattutto negli ambiti in cui la clientela interagisce con noi".
L'integrazione della sicurezza direttamente nel flusso di lavoro di sviluppo è stata una parte fondamentale della trasformazione. Con GitLab, l'analisi di sicurezza si è estesa da circa 70 progetti a tutti i repository in modalità predefinita, includendo codice, dipendenze, licenze e infrastrutture.
"Una volta che la sicurezza è integrata nella pipeline, include ogni elemento senza eccezioni", afferma Guillaume Cécile, Direttore delle operazioni di sicurezza IT. "La visibilità che abbiamo oggi con GitLab è eccezionale".
Dashboard centralizzate forniscono una visione unificata tra i vari team, mentre il punteggio Quality Engineering (QE) e il TechScore di Carrefour misurano la qualità del codice, la copertura dei test, la sicurezza e la conformità tecnica di oltre 200 prodotti critici. Queste metriche vengono utilizzate per stabilire gli obiettivi e gli incentivi del team, generando una spinta al miglioramento continuo.
Carrefour ha tradotto questi approfondimenti misurabili in risultati aziendali tangibili. Per i team che eseguono in maniera standard il deployment del software, come l'e-commerce, il tempo che intercorre tra una richiesta aziendale e la produzione è stato dimezzato e la cadenza dei deployment è passata da mensile a giornaliera, con un aumento di 30 volte della frequenza di rilascio. Gli incidenti di produzione sono diminuiti di circa il 25%, mentre la disponibilità della piattaforma si attesta al 99,91%. Il consolidamento ha inoltre ridotto le spese generali del team della sicurezza del 60%, con un risparmio annuo di oltre $ 350.000 per gli strumenti di sicurezza.
GitLab è ora alla base dei sistemi retail più critici di Carrefour, tra cui le piattaforme di vendita di generi alimentari online, la gestione della logistica e del magazzino e i deployment dei PoS nei punti vendita. Ha inoltre abilitato il modello Git-to-Cloud di Carrefour, creando un percorso automatizzato dal commit del codice al deployment sicuro nel cloud.
"Questa accelerazione verso l'adozione del cloud non sarebbe stata possibile senza GitLab", afferma Torjman. "Ci ha permesso di modernizzare le applicazioni in modo corretto, non solo di prenderle e spostarle".
Questi miglioramenti hanno un impatto diretto sul modo in cui la clientela vive i servizi digitali di Carrefour, dalla rapidità della disponibilità delle nuove funzionalità all'affidabilità dei sistemi durante i picchi di domanda.
Con una software factory unificata, Carrefour si concentra ora sull'estensione di questi vantaggi attraverso lo sviluppo assistito dall'IA. I primi esperimenti con GitLab Duo e i flussi di lavoro basati su agenti stanno già dando risultati. Le revisioni automatizzate delle richieste di merge hanno ridotto i tempi di revisione da 20-40 minuti a meno di 5, con una percentuale di accettazione fino al 70% per i suggerimenti generati dall'IA.
"Con GitLab Duo abbiamo notato la maggiore uniformità del flusso di lavoro", afferma Torjman. "Gli sviluppatori si concentrano sulla creazione di valore invece di aspettare le revisioni".
La riduzione dell'attrito per gli sviluppatori consente a Carrefour di dedicarsi di più al miglioramento delle funzionalità rivolte ai clienti e meno alla rielaborazione manuale, accelerando l'innovazione senza compromettere la qualità.
"GitLab ha cambiato radicalmente il modo in cui i nostri team collaborano", dice Cécile. "Sviluppo, sicurezza e operazioni ora condividono lo stesso linguaggio, la stessa piattaforma e lo stesso metodo di lavoro".
Tutte le informazioni e le persone coinvolte nel case study rappresentano fedelmente la situazione reale al momento della pubblicazione.