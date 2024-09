Cos'è la trasformazione digitale?

Mentre la trasformazione digitale di un singolo processo può sembrare gestibile, di solito ci sono migliaia di processi nelle grandi imprese, ognuno dei quali interagisce con molti altri. Ciò implica un cambiamento di prospettiva, dalla gestione di un insieme di strumenti tecnologici alla fornitura di un insieme di servizi, e pone il problema di dover garantire che lo stack tecnologico possa supportare le esigenze aziendali dell'organizzazione.

La gestione dei servizi IT (ITSM) offre un quadro di politiche, processi e procedure per la gestione dei servizi IT orientati al cliente e al business. A differenza della gestione IT tradizionale, che si concentra su componenti come hardware, archiviazione e reti, l'ITSM si focalizza sull'interoperabilità tra questi elementi per erogare il servizio in modo costante. Scopri di più sulla gestione dei servizi IT in questa panoramica di CIO Magazine.

La gestione dei servizi enterprise (ESM) è la parte della gestione dei servizi IT dedicata alla visibilità e all'accesso ai servizi aziendali, in particolare all'accelerazione dell'erogazione e dell'automazione della gestione dei servizi IT, quali l'automazione delle operazioni di provisioning, la risposta agli incidenti, la creazione di ticket e le operazioni di service desk. GitLab Service Desk è un esempio di come si può implementare la gestione dei servizi enterprise a un service desk. Sia la gestione dei servizi IT che la gestione dei servizi enterprise forniscono una struttura per condurre e mantenere con successo la trasformazione digitale in tutta l'azienda.