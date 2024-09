O que é transformação digital?

A transformação digital envolve reimaginar como os processos podem ser aprimorados por meio de tecnologia, tornando sua empresa mais competitiva.

Por exemplo, o atendimento ao cliente é agora um processo com foco no digital, e não no representante. Antes, os clientes eram encaminhados para um representante de atendimento ao cliente (CSR) que encontrava recursos para ajudá-los, um processo que dependia das habilidades do CSR. Um problema que afeta muitos clientes, como uma nova versão de software, pode resultar em filas longas e clientes insatisfeitos.

As estratégias atuais de atendimento ao cliente se baseiam em processos digitais. Os clientes podem consultar as perguntas frequentes em um site ou iniciar um bate-papo online com um CSR ou um chatbot automatizado. As tecnologias digitais, como inteligência artificial (IA) e machine learning (ML), encurtam a jornada do cliente, direcionando-o para caminhos que ajudaram outros clientes.

Se o cliente falar com um CSR, o histórico do site pode ser disponibilizado para que o CSR veja o que o cliente já tentou fazer. Todos esses esforços de transformação digital podem melhorar significativamente a experiência do usuário.